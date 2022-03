Chi è Christian di C’è Posta Per Te profilo Instagram: una star

Giovane e bello ieri nella puntata del 5 marzo di c’è posta per te ha colpito Christian. Scopriamo tutto su di lui

A C’è posta per te la storia di Giovanni e Christian è stata molto apprezzata dal pubblico che ha seguito la puntata di ieri sera 5 marzo del programma di Maria de Filippi con particolare interesse. In molti si sono immedesimati nella sofferenza del ragazzo e anche in quella di Giovanni che ha ammesso il suo gravissimo errore di non crescere suo figlio, ammirando il coraggio del giovane. Così, complice anche la grande bellezza di Christian, è nata la curiosità su chi è. Scopriamo di più su di lui, come fa di cognome ed il suo profilo Instagram.

Chi è Christian di C’è Posta per Te

Christian di c’è posta per te fa di cognome Foderá. Di origini siciliane è infatti nato a Palermo nel 2002 ed ha 19 anni di età. Era un bambino sensibile e molto vivace. Durante la fase di transizione dalle medie alle superiori, nello specifico quando aveva 13 anni di età, ha avuto un po’ di problemi con la gestione della rabbia, era un po’ aggressivo e per questo ha seguito i consigli di uno psicologo in terapia. In contemporanea con i suoi studi ha coltivato la sua passione per lo sport, in particolare per il fitness.

Dal suo profilo Instagram è evidente anche la passione per le moto e l’avventura. Attualmente, frequenta l’ultimo anno di liceo linguistico con indirizzo in business administration. Christian di C’è Posta per Te attualmente è fidanzato. La puntata andata in onda ieri sera 5 marzo è stata registrata a dicembre. In studio ha dichiarato di essere fidanzato e sui social appaiono in coppia nelle storia salvate in evidenza. Tra le curiosità su di lui il fatto che subito dopo la messa in onda di C’è Posta Per Te è diventato già una star su Instagram con tantissimi followers che lo hanno iniziato a seguire e si sono complimentati per il coraggio avuto.

