Gf Vip, Barù tradisce Jessica e sigla il patto scandalo

Ieri sera durante il party del sabato al Gf Vip Barú con Davide e Giucas sigla un patto anche contro Jessica

Ad un passo dalla finale del 14 marzo, con il Grande Fratello Vip che finisce tra una manciata di giorni, saltano tutti gli equilibri nella casa e le strategie diventano l’unico obiettivo dei concorrenti. Così è accaduto che ieri nel party di sabato del Gf Vip dedicato alla Trap arrivasse un tradimento inatteso e clamoroso. I Jerù come chiamano su Twitter Jessica e Barù sono scoppiati.

Il motivo? Le ultime notizie GF VIP mettono al centro dell’attenzione il nobile toscano che ha tradito la Selassiè in nome di un’alleanza già siglata da tempo. Ovviamente, precisando che il Grande Fratello è un gioco, con tradimento ci riferiamo solo alle dinamiche del reality che hanno avuto in queste ore un risvolto clamoroso. In veranda Barù ha ammesso di aver siglato un patto per la catena di salvataggio con Davide e Soleil che riguarda anche Giucas. “Non me ne frega un c…o nemmeno di Jessica” ha tuonato il concorrente toscano davanti a Silvestri e Casella. Dicendo di aver rivelato tutto anche alla maggiore delle Selassiè ha detto che per lui le alleanze sono saltate.

Barù ha affermato di voler tenere fede al patto di tutelare i gieffini con cui ha legato da inizio percorso ovvero Davide e Soleil a cui aggiunge anche Giucas. Un’alleanza che di fatto esclude Jessica e anche Lulù, due persone che proprio in diretta lunedì scorso nell’ultima puntata del Gf Vip ha definito amiche speciali. Barù ha poi iniziato a criticare la più grande delle Princess “l’ho detto anche a Jess che doveva salvare Sophie visto che dice che è sua amica, invece ha salvato Miriana” adducendolo come motivo per far saltare le alleanze.

Davide Silvestri ha rincarato così la dose, dicendo che le Princess sono fatte così fanno tutte le buone per non essere nominate e invece poi pugnalarti con la nomination, come ha fatto Lulù con lui. Neanche davanti a queste dichiarazioni Barù ha replicato difendendo le Selassiè. Come si dice chi tace acconsente.

