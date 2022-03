Chi è Kelvin De Ruiter dello Show dei Record: quali trofei detiene

Tutto su Kelvin De Ruiter, il recordman olandese molto noto per le sue incredibili prove di forza, tra i protagonisti dello Show dei Record 2022, in onda su Canale 5.

Se vi siete mai chiesti chi sia l’uomo più forte del mondo, probabilmente ora avete trovato la risposta che cercavate: lui è Kelvin De Ruiter, un atleta olandese detentore di diversi primati in gare di forza, tra cui il prestigioso titolo di Strongman, conquistato in Turchia nel 2021.

E sarà tra i protagonisti, questa sera, domenica 6 marzo, della nuova edizione dello Show dei Record, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 con Gerry Scotti alla conduzione. Un evento in cui numerosi concorrenti si sfideranno per infrangere alcuni dei più sensazionali primati mondiali del Guinnes World Records. Ma scopriamo qualcosa di più sui questo emulo olandese di Ercole.

Alla scoperta di Kelvin De Ruiter

Kelvin De Ruiter è nato a Den Helder, una cittadina portuale nel nord dei Paesi Bassi, il 31 marzo 1988, e sta quindi per compiere 34 anni; è alto 203 cm per 168 kg. Ha iniziato a diventare celebre per la sua forza nel 2018, quando ha vinto il titolo mondiale di traino di camion, confermandosi poi nel 2019.

In contemporanea con questo secondo titolo, De Ruiter si è fregiato del riconoscimento come Strongest Man dei Paesi Bassi, e un anno dopo ha aggiornato il suo curriculum migliorando di 70 kg il primato di sollevamento in stacco parziale, portandolo a 670 chilogrammi.

Ha quindi iniziato a competere nella Strongman Champions League, una competizione in gare di forza che mette a confronto numerosi atleti in tutta una serie di 16 match, che si svolgono in posti diversi del mondo. Dopo essersi riconfermato uomo più forte a livello nazionale nel 2021, Kelvin De Ruiter ha conquistato anche la Strongman Champions League dello stesso anno, piazzandosi primo in tre gare e ottenendo un totale di 68 punti. Nessuno olandese aveva mai raggiunto questo primato precedentemente.

Al momento, il suo record di vittorie conta 5 competizioni internazionali vinte su 21 partecipazioni, e 2 nazionali su 10 partecipazioni.

