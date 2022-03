Leonardo Zellino, chi è l’inviato di guerra: curriculum

Leonardo Zellino è uno degli inviati di guerra della Rai che segue la guerra in Ucraina: scopriamo qualcosa di più su di lui e il suo curriculum.

Tra i tanti inviati della stampa italiana in Ucraina per seguire la guerra nel paese est-europeo c’è anche Leonardo Zellino, giornalista di 43 anni che lavora da tempo come inviato all’estero per il Tg2, e che nel corso di questo conflitto ha anche vissuto una disavventura al confine ucraino.

Andiamo allora alla scoperta di qualche informazione in più sul giornalista e sulle sue esperienze di carriera prima di arrivare alla guerra in Ucraina.

Chi è Leonardo Zellino

Nato il 7 agosto 1978 a Canosa di Puglia, in provinca di Bari, Leonardo Zellino si è iscritto all’Ordine dei Giornalisti delle Marche il 24 gennaio 2007, dopo aver studiato alla Scuola di Giornalismo di Urbino.

Laureatosi in Sociologia presso l’Università La Sapienza di Roma nel 2004, con il voto di 110/110, grazie a una tesi in Relazioni Internazionali sulla politica estera degli Stati Uniti, svolta assieme alla professoressa Rita Di Leo, Zellino ha iniziato a lavorare già nel 2005 per Radio Capital, il Tg3 nazionale e le pagine di cronaca nazionale della Repubblica. In precedenza aveva lavorato come giornalista nella cronaca locale e per Metro.

La sua esperienza lo ha portato a diventare inviato prima per il tg di La7 e poi per il Tg2, per il quale è stato inviato in Ucraina. In quest’occasione, lo scorso 26 febbraio, lui e il suo cameraman Maurizio Calaiò sono stati fermati dalle truppe ucraine nei pressi di Cotkiv, dopo essere entrati nel paese dalla Romania per dirigersi a Kiev. Inizialmente, come ha spiegato il giornalista Rai, i due erano stati scambiati per infiltrati russi, ma una volta chiarita la situazione sono stati liberi di proseguire.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Leonardo Zellino risulta sposato dal 2017 con sua moglie Francesca. Il matrimonio è stato celebrato in Puglia con una cerimonia tenutasi nella sua Canosa di Puglia.

