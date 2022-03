Attore ucraino morto in guerra chi era Pasha Lee: dal successo al dramma

Dal mondo dello spettacolo alla cruda realtà della guerra: chi era Pasha Lee, l’attore morto durante il conflitto in Ucraina.

Continua a imperversare senza sosta il durissimo conflitto che sta sconvolgendo l’Ucraina e il mondo intero. Tante le vittime di questa guerra, tra queste anche un illustre personaggio ucraino, ovvero l’attore Pasha Lee. 33 anni, Lee era un personaggio molto in vista in Ucraina, con una fortunata esperienza come attore, doppiatore e presentatore televisivo. Pasha Lee ha trovato la morte durante gli scontri che si sono svolti nella periferia di Kiev, dove gli ucraini stanno resistendo con eroismo all’assedio russo. Scopriamo dunque chi era Pasha Lee.

Chi era Pasha Lee

La morte di Lee è stata riportata da Ukrinform, la principale agenzia di stampa ucraina. Una notizia sconvolgente per molti appassionati del mondo dello spettacolo ucraino, abituati a vedere Lee sia sul grande che sul piccolo schermo. Pasha aveva lavorato infatti a diversi programmi televisivi e aveva recitato in film famosi in patria come The Fight Rules e Shadows of Unforgotten Ancestors. Inoltre, Pasha Lee aveva prestato la propria voce in doppiaggi di film molto celebri come Il Re Leone e Lo Hobbit.

Sembra strano vedere una star della televisione con mimetica e fucile, ma la realtà dei fatti è purtroppo questa in questi giorni nell’est dell’Europa. L’Ucraina sta strenuamente resistendo all’invasione russa, che sta imperversando ormai da giorni e promette di cambiare per sempre gli scenari geopolitici del mondo intero. Mentre l’Europa e tutto il mondo occidentale si stringono intorno all’Ucraina, il paese resiste come può, con tutte le armi a disposizione, anche con l’eroismo di persone pronte a imbracciare il fucile e difendere la propria nazione. Tra questi Pasha Lee, che dal mondo dello spettacolo è stato catapultato nella cruda realtà della guerra, finendone vittima.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI