Doc 2, luca Argentero annuncia come finisce la serie: fan increduli

Doc 2, arriva un annuncio di Luca Argentero sul finale di stagione che lascia i fan completamente increduli: scopriamo cosa ci attende.

Si fa sempre più vicino il finale di una delle serie più amate della Rai, ovvero Doc. Giunto alla seconda stagione, il medical drama con Luca Argentero ha conquistato un numero sempre più crescente di fan e si avvicina ormai al gran finale. Giovedì 10 marzo andranno in scena le puntate numero 13 e 14, mentre il gran finale è previsto per giovedì 17 marzo. A tal proposito, Luca Argentero ha fatto su Twitter un annuncio circa il finale di stagione che ha letteralmente fatto impazzire i fan: scopriamo di cosa si tratta.

Doc 2: Luca Argentero parla del finale

Sul proprio profilo Twitter, l’attore ha scritto: “Siamo vicini alla penultima…ma friggo di tensione perché nel finale di stagione succederà qualcosa che…” il tutto accompagnato dall’emoji della faccina con la testa di esplode. Frigge dalla tensione Argentero, ma anche i numerosi spettatori appassionati della fiction, che dopo questo tweet dell’attore protagonista vedono le proprie aspettative alzarsi ancora di più.

Stando alle anticipazioni che circolano in rete, nell’ultimo appuntamento con Doc 2 il dottor Fanti sarà costretto a fare una rivelazione al suo reparto che cambierà completamente lo scenario. Un colpo di scena spiazzante, si parla della comparsa di un batterio killer che metterà a repentaglio la vita degli stessi dottori. Il destino di Andrea sarà nelle mani di Agnese e Cecilia, che dovranno scegliere se fidarsi di lui o abbandonarlo. Alta tensione dunque in vista dell’attesissimo finale di stagione di una delle fiction più amate non solo di Rai 1, ma dell’intero palinsesto televisivo italiano. L’appuntamento col finale di stagione è per giovedì 17 marzo, intanto Luca Argentero scalda l’atmosfera in vista dell’attesissima conclusione del medical drama.

