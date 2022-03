Noi è una nuova fiction Rai con protagonista Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Una serie che offre al pubblico un viaggio emozionante in svariate decadi, mostrando la storia dei cinque protagonisti e, al tempo stesso, quella d’Italia.

Cos’è successo nella prima puntata di Noi? Ecco il riassunto dei primi due episodi andati in onda domenica 6 marzo, a partire dal difficile e drammatico parto dei fantastici 3, ovvero i tre gemelli della coppia composta da Pietro e Rebecca.

Noi fiction Rai: riassunto prima puntata

Pietro e Rebecca formano una giovane coppia nella Torino degli anni ’80. Attendono il giorno del parto in cui verranno alla luce i loro tre gemelli. Le acque si rompono nel giorno del compleanno di lui ma qualcosa non va per il verso giusto.

In questo stesso giorno festeggiano il compleanno Cate, Claudio e Daniele. Si tratta dei tre figli della coppia, mostrati nel futuro. I primi due abitano a Roma e il terzo a Milano. Le complicazioni del parto portano alla morte di uno dei tre bambini. A completare il terzetto c’è però un piccolo che un tenente ha trovato all’ingresso della sua caserma. Si tratta di Daniele, che la coppia decide di adottare. Nel futuro, intanto, Cate lotta contro la sua dipendenza dal cibo, mentre Daniele scopre chi è il suo padre biologico.

Dopo un duro confronto iniziale, questi gli confessa d’essere stato un tossicodipendente. Non aveva scelta, considerando come sua madre sia morta di parto. Daniele è furioso ma poi torna sui suoi passi e porta l’uomo a conoscere i suoi nipoti. Cate, invece, frequenta la prima seduta dell’Associazione Mangiatori Compulsivi e conosce Teo. Claudio, invece, da tempo tormentato dal suo lavoro, decide di lasciare il set della sua serie TV.

Vengono ripercorsi i momenti drammatici del parto, così come dell’adozione di Daniele, che nel presente scopre come il padre stia morendo di cancro. Nel presente Claudio annuncia di volersi trasferire a Milano, così da lavorare a teatro e dire addio alla serie TV che lo ha reso famoso, ormai divenuta opprimente. Rebecca va a casa di Daniele e vi trova Mimmo, il suo padre biologico. In privato i due parlano di un accordo stretto anni fa e di una verità che non deve venire a galla.

