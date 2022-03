Perché Gemma e Marco si sono lasciati? Finalmente la verità

Uomini e Donne, scopriamo tutto quanto sulla situazione tra Gemma e Marco: la verità sul perché si sono lasciati.

Tra le grandi protagoniste del trono over di Uomini e Donne c’è sempre Gemma Galgani, ancora alla ricerca dell’uomo in grado di conquistarle il cuore. Tra le frequentazioni della dama c’è quella con Marco Firpo, ma le cose tra i due non sono andate bene, anche se l’uomo non si rassegna all’idea di aver perso la donna. Ma cosa è successo tra i due? Scopriamo tutti i dettagli della loro storia d’amore.

Perché Gemma e Marco si sono lasciati?

I due si sono conosciuti nel parterre di Uomini e Donne e si sono frequentati anche fuori dal programma, rimanendo in contatto tutt’ora. Tuttavia, la loro storia d’amore si è esaurita, con la donna che ha continuato a cercare l’amore all’interno del dating show di Canale 5, mentre l’uomo non ha nascosto la mancanza della donna. In un’intervista a Piùdonna.it, Marco ha ammesso di sentire la mancanza di Gemma e di non aver compreso perché la dama non abbia deciso di lasciare il programma con lui.

Tra i due è rimasto un solido rapporto d’amicizia, ma la situazione non sembra essere bilanciata. Da parte di Marco sembra esserci qualcosa in più, mentre Gemma ha ammesso di provare dell’affetto per Marco, a cui è legata da un bel sentimento di amicizia, ma nulla di più. Ecco dunque cosa è successo tra i due, semplicemente, come ha spiegato Gemma, l’amore si è trasformato in un sentimento diverso, più di amicizia. Gemma non riesce più a provare amore per l’uomo, anche se innegabilmente gli vuole bene. Tuttavia, la donna non vorrebbe tornare a stare insieme a Marco e questo sicuramente rappresenta un grande ostacolo a un ritorno di fiamma che sarebbe invece parecchio auspicato dall’uomo.

