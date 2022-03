Ascolti tv 7 marzo: testa a testa Grande Fratello Vip e Vostro Onore

Ascolti tv lunedì 7 marzo: scopriamo quali sono stati i programmi più visti della serata, andiamo alla scoperta dei dati auditel.

Una nuova settimana ha avuto inizio, con diversi programmi a contendersi lo scettro della serata. Su Rai1 è tornato l’appuntamento con Stefano Accorsi in Vostro Onore, remake della fortunata serie americana Your Honor. Spazio alle serie anche su Rai 2 con Delitti in Paradiso, mentre su Rai 2 è andato in onda Presa diretta. Per quanto riguarda i canali Mediaset invece spazio all’intrattenimento, con l’attesissimo appuntamento col Grande Fratello Vip su Canale 5 e Freedom su Italia 1. Per concludere, su Rete 4 è stato trasmesso Quarta Repubblica. Vediamo tramite i dati auditel quali sono stati gli ascolti dei programmi della serata di lunedì 7 marzo.

Ascolti tv 7 marzo: i dati

Come prevedibile, il Grande Fratello Vip e Vostro Onore si giocano lo scettro di programma più visto della serata e la sfida è serratissima: Alfonso Signorini ottiene uno share più alto, ma un numero minore di spettatori, mentre Accorsi attira più persone, ma per uno share inferiore. Al terzo posto si piazza invece Presa Diretta, con le inchieste di Riccardo Iacona che hanno conquistato una buona fetta di pubblico nello speciale dedicato all’Ucraina.

Gli ultimi tre programmi dei canali principali fanno segnare numeri simili, con Quarta Repubblica che conquista uno share maggiore, ma una manciata di spettatori in meno rispetto a Freedom e Delitti in Paradiso, che si piazza al quarto posto per numero di utenti conquistati.

Per quanto riguarda gli altri canali, Chernobyl su La7 ha attirato 345.000 spettatori, con uno share dell’1,9%, mentre ha fatto meglio il film Notte prima degli esami su Nove, con 485.000 spettatori e il 2,3% di share.

Ecco la classifica degli ascolti:

Vostro Onore: 3.653.000 spettatori. (17,1% share)

Grande Fratello VIP: 3.551.000 spettatori (24,3% share)

Presa Diretta 1.493.000 spettatori (6,8% share)

Delitti in Paradiso: 1.093.000 spettatori (5,1% share)

Freedom: 1.026.000 spettatori (5% share)

Quarta Repubblica: 1.021.000 spettatori (5,9% share)

