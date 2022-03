Gf Vip, Alex Belli vestito da deserto: significato dell’outfit

Il significato di com’era era vestito Alex Belli nella puntata di ieri sera 7 marzo del Gf Vip nell’incontro con Soleil

Alex Belli ieri sera nella puntata del 7 marzo è tornato protagonista del Grande Fratello Vip. Tornato dal deserto del Sinai a Sharm el-Sheikh ha avuto un forte confronto con Soleil. In una lettera ha affermato che la sua amica da chimica artistica nega i suoi sentimenti creando un personaggio che nasconde la sua vera immagine di donna un po’ bambina, piena d’amore da regalare.

La Sorge non ha preso bene la visita del suo amico ritenendola una farsa per stare al centro dell’attenzione, mentre la reazione di Delia è stata all’insegna del Fair play, dicendo che anche lei vuole molto bene a Soleil. Nel corso della puntata la Sorge ha spesso parlato di Alex Belli vestito da deserto, riferendosi all’outfit dell’attore. Ma infatti come era vestito?

Gf Vip, Alex Belli vestito da deserto

Alex Belli era appena rientrato da una vacanza nel deserto del Sinai a Sharm el-Sheikh dove ha detto di aver ritrovato se stesso. Dunque in molti hanno ipotizzato che fosse vestito da beduino egiziano. Nella puntata di ieri sera 7 marzo del Gf Vip, quando è rientrato in studio, è stato d’altronde l’attore a dire di avere con sé delle essenze del deserto affermando “questo e patchouli misto a incenso”.

Ha portato anche dei regali, l’acchiappa sogni per Alfonso, la rosa del deserto per Sonia, una pietra energetica per Adriana, ovvero un simbolo fallico che Signorini con grande ironia ha preferito tenere per sé. Soleil ha anche raccontato ai concorrenti del Grande Fratello Vip che Belli si è fatto il buco all’orecchio per sfoggiare una piuma di falco come Davide. In realtà, analizzando bene, l’outfit che ieri sera 7 marzo al Gf Vip ha sfoggiato l’attore ha un altro valore.

Come era vestito Alex Belli ha un significato oltre il deserto, con una casacca colorata, l’acchiappa sogni e quel trucco l’outfit è anche da sciamano. Per diversi popoli questa è una figura che comunica con delle potenze superiori. Per estensione prende anche il significato di uomo molto carismatico, proprio come lui nel suo percorso nella Casa.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI