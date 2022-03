Gf Vip, Biagio Miriana il giallo del numero mai dato

A Pomeriggio 5 fanno scalpore le dichiarazioni di Biagio sul numero di Miriana. Dopo la puntata del Gf Vip come estranei

Cosa è successo tra Biagio e Miriana dopo la diretta di ieri sera del Gf Vip? Niente i due fidanzati, almeno nella Casa, non si sono visti. La Trevisan, come è giusto che sia dopo sei mesi al Grande Fratello, è rimasta in famiglia, con l’amato figlio Nicola che non vedeva da molto tempo. Il mistero però sul loro futuro di coppia è stato alimentato dalle dichiarazioni di D’Anelli a Pomeriggio 5.

Biagio ha detto che è sacrosanto che Miriana da mamma abbia trascorso la prima notte dopo l’eliminazione dal Gf Vip con suo figlio. Ha però aggiunto che quando ha incontrato la Trevisan nei camerini lei ha avuto un problema con il pin del cellulare, non lo ricordava, e ha detto a D’Anelli di lasciare il numero al suo agente così lo avrebbe chiamato. L’esperto di gossip si è sentito stranito da questo atteggiamento della show girl, tanto quanto gli opinionisti presenti nello studio di Pomeriggio 5. “Non c’è nulla da capire Biagio, è un due di picche” ha commentato Roberto Alessi, perplessa anche la padrona di casa Barbara D’Urso.

D’Anelli non è stato più chiamato, almeno fino alla fine della trasmissione. “Non posso sparare a zero sulla donna che amo” ha tergiversato, aggiungendo che Miriana stava trascorrendo queste ore con suo figlio Nicola. In studio fanno notare a Biagio che la Trevisan è stata stanotte ed anche nella giornata di oggi ad interagire con i fan su Twitter. Il giallo si infittisce, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha dato il numero a Biagio perché vuole chiudere?

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI