Monica Bertini ieri e oggi: cosa ha fatto nella vita FOTO

Monica Bertini, vediamo com’è cambiata negli anni la conduttrice di Mediaset e ripercorriamo la sua carriera.

Uno dei volti più noti del giornalismo sportivo televisivo è senza dubbio quello di Monica Bertini, vero e proprio simbolo ormai del calcio su Mediaset. La carriera della giornalista è molto lunga e densa di successi: ripercorriamola e vediamo com’è cambiata negli anni.

Monica Bertini ieri

Nata a Parma il 14 maggio 1983, Monica Bertini studia scienze della comunicazione a Milano dopo aver ottenuto il diploma linguistico a Parma e al termine degli studi universitari si avvicina al giornalismo sportivo frequentando un master e iniziando a muovere i primi passi in alcune televisioni locali.

Nel 2013 passa a Sportitalia, dove si occupa di condurre il telegiornale e alcuni programmi di approfondimento, mentre un anno dopo approda a Sky Sport, dove conduce il telegiornale di Sky Sport 24 e segue la Serie B. Nel 2016 arriva quindi il passaggio a Mediaset e qui la Bertini diventa un volto iconico del giornalismo sportivo in televisione.

Monica Bertini oggi

Oggi la Bertini è come detto il volto simbolo del calcio su Mediaset. Durante la sua esperienza a Cologno Monzese diventa giornalista professionista e si occupa di condurre alcuni dei programmi di punta del palinsesto sportivo come Sport Mediaset e Pressing. Per Mediaset Monica Bertini ha anche seguito alcuni dei più importanti eventi calcistici come i Mondiali in Russia del 2018, la Supercoppa Europea del 2016 e la Supercoppa Italiana di quest’anno, esclusiva di Mediaset come la Coppa Italia.

Oggi Monica Bertini si occupa della conduzione dei programmi di approfondimento dedicati alle competizioni in esclusiva Mediaset, come la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, o di quelle visibili anche sui canali Mediaset come la UEFA Champions League. Da tantissimi anni ormai nel mondo del giornalismo sportivo, Monica Bertini rimane una grande protagonista di questo ambiente.

