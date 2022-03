Una giusta causa è un film del 2018 diretto da Mimi Leder. Una pellicola di grande importanza, che narra una storia vera, quella di Ruth Bader Ginsburg, prima docente di diritto, avvocato, magistrato e giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. Una vita spesa a tutela dei diritti delle donne e della parità di genere.

Un cast stellare per Una giusta causa, film che si fa carico di un messaggio importante attraverso la vita esemplare della compianta Ruth Bader Ginsburg, tra le personalità più rilevanti degli Stati Uniti nel secolo scorso, scomparsa purtroppo nel 2020.

Una giusta causa, trama e cast

La trama ruota intorno alla storia vera di Ruth Bader Ginsburg, tra le nove donne che nel 1956 vennero accettate al corso di legge presso l’Università di Harvard. Un enorme talento ignorato da tutti gli studi legali a causa del suo genere. Essendo una donna, veniva reputata non all’altezza di un lavoro come quello di avvocato.

A darle una chance è la progressista Dorothy Kenyon, che a sua volta ha lottato per affermarsi come avvocato. La donna apre un processo sul caso di discriminazione di genere subito. Gli oppositori non mancano, considerando come vada a schierarsi contro un intero sistema sociale. Ruth riesce però a ottenere giustizia in tribunale, creando un precedente legale di enorme importanza.

Un omaggio a Ruth Bader Ginsburg, seconda donna nella storia degli USA a essere nominata Giudice della Corte Costituzionale. Tra le figure più rilevanti del secolo scorso. La sua lotta è un invito a ogni donna a non sottostare alla cultura maschilista ancora in atto.

Ecco il cast di Una giusta causa:

Felicity Jones: Ruth Bader Ginsburg

Armie Hammer: Marty Ginsburg

Justin Theroux: Mel Wulf

Sam Waterston: Erwin Griswold

Kathy Bates: Dorothy Kenyon

Cailee Spaeny: Jane Ginsburg

Jack Reynor: Jim Bozarth

Stephen Root: professor Brown

Callum Shoniker: James Steven Ginsburg

Chris Mulkey: Charles Moritz

Gary Wentz: giudice William Edward Doyle

Ben Carlson: giudice William Hudson Holloway Jr.

