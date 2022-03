18 regali è un film del 2020 diretto da Francesco Amato, negli ultimi anni impegnato su differenti set cinematografici e televisivi. Sul piccolo schermo ricordiamo Nero a metà e Imma Tataranni. In questa produzione è stato affiancato da un ricco cast, con protagonisti Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo film, che mira a proporre l’adattamento cinematografico di una drammatica storia vera, colma di sofferenza ma, al tempo stesso, di speranza.

18 regali, trama e cast

La trama vede due protagoniste, madre e figlia. La prima è Elisa, 40enne che ha perso la vita a causa di un male incurabile. Si è purtroppo lasciata alle spalle un marito e una figlia di appena un anno. Sa bene di non avere alcuna speranza di sopravvivere. Per questo motivo escogita un modo per tentare di restare in qualche modo vicino alla sua bambina dopo la sua morte.

L’altra protagonista è Anna, figlia di Elisa e Alessio. Ogni anno, fino al suo diciottesimo compleanno, riceve un regalo per conto di sua madre. 18 pensieri per dimostrare alla giovane come non sia mai realmente sola. Sua madre è al suo fianco e in qualche modo ha seguito il suo cammino verso l’età adulta.

Crescere senza una mamma è però già abbastanza duro. Farlo con il fantasma della stessa è al tempo stesso rincuorante e deprimente. La ragazza decide così di scappare, invece di presenziare alla festa di compleanno organizzata da suo padre. Il vuoto che c’è nella sua vita l’ha spinta a ribellarsi, girovagando nella notte alla ricerca di quel legame spezzato, che lei percepisce ma che non ha mai realmente vissuto.

In questa notte assurda, non si rende conto che un’auto è sulla sua traiettoria. Investita, si risveglia a scopre che sua madre è lì con lei. Finalmente ha modo di parlarle e conoscerla.

Ecco il cast di 18 regali:

Vittoria Puccini: Elisa

Benedetta Porcaroli: Anna

Edoardo Leo: Alessio

Sara Lazzaro: Carla

Marco Messeri: nonno

Betti Pedrazzi: nonna

Alessandro Giallocosta: Walter

Anna Terio: paziente oncologica

