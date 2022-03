Amici 2022 giudici serale: novità in giuria

Si fa sempre più vicino l’inizio della fase serale di Amici 2022: scopriamo chi saranno i giudici della ventunesima edizione del talent show.

Sabato 19 marzo si avvicina e inizia a prendere forma il quadro dell’edizione serale della ventunesima edizione di Amici. Il portale Dagospia in tal senso ha anticipato una componente importante dello show, ovvero chi saranno i giudici del programma. Una novità importante in vista, perché Maria De Filippi è pronta a sorprendere tutti confermando in blocco la giuria della scorsa edizione, una mossa che vediamo compiersi molto raramente nel mondo dei talent show. Vediamo dunque come sarà composta la giuria di Amici 21, tra ritorni e un’importante possibile novità all’orizzonte.

Amici 2022: i giudici del serale

Conferma in blocco per la giuria dello scorso anno e quindi vedremo nuovamente Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia nei panni di giurati della fase serale dello show di Canale 5. L’edizione dello scorso anno è stata una delle più riuscite in termini di ascolti e Maria ha quindi deciso di provare a replicare la formula vincente, confermando intanto i giudici.

Potrebbero non essere finite qui le novità però. Se i tre giurati sono volti noti e ormai possiamo definire abituali di Amici dopo l’esperienza dello scorso anno, a loro potrebbe aggiungersi un quarto misterioso giurato. Secondo alcune indiscrezioni infatti la vera novità potrebbe stare nella presenza di un quarto giudice che varierà da puntata a puntata. Questa novità è ancora da confermare, ma sarebbe un’innovazione veramente interessante qualora venga veramente adottata.

Tanta dunque l’attesa per il ritorno in prima serata di Amici, previsto dunque per sabato 19 marzo, quando ci sarà la prima attesissima puntata dell’edizione serale del talent show, la prima che porterà poi alla decretazione del vincitore della ventunesima edizione del programma.

