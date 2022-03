Anticipazioni Più forti del destino seconda puntata: Costanza tradisce

Anticipazioni Più forti del destino seconda puntata: scoppia la passione tra Costanza e Libero, Rosalia nel baratro, Arianna diventa una ladra

Più forti del destino entra nel vivo del racconto delle tre protagoniste. Cosa succederà a Rosalia, Costanza avrà la forza di andare contro il suo terribile destino, Arianna riuscirà a vivere la sua nuova esistenza ritrovando sua figlia? In attesa del gran finale, le anticipazioni della seconda puntata di Più forti del destino ci rivelano dei colpi di scena inattesi. Partiamo da Rosalia, interpretata da Laura Chiatti. Rapita da Donna Elvira che vuole farla passare per la defunta figlia Margherita, continuerà nel suo baratro che sembra senza fine.

Suo marito la crederà morta perché la questura gli farà vedere il braccialetto appartenuto alla donna, nessuno le crede perché pensano che sia impazzita a causa delle ferite riportate nell’incendio. Solo una persona può aiutarla: il figlio di Margherita, è il bambino l’unica speranza per Rosalia di salvarsi e tornare alla sua vita. Arianna riesce a farsi credere finalmente morta dal suo perfido marito, più interessato alla carriera che a ritrovare sua moglie. Sempre travestita a dovere, girerà per i quartieri di Palermo alla ricerca di dove l’uomo ha nascosto la loro figlia e lo scoprirà grazie ad un astuto stratagemma.

Non solo, impossibilitata a vendere i suoi gioielli ed essendo l’amante Saverio nullatenente, escogiterà un piano per guadagnerà in breve tempo la somma che le potrà permettere di scappare con sua figlia via per sempre da quel destino che la vedeva prigioniera. Diventerà ladra e si intrufolarsi nella sua vecchia casa per rubare dalla cassaforte di suo marito Guglielmo il denaro che le occorre. Non sarà però così semplice e la donna si renderà conto che in quella cassaforte c’è qualcosa di ancora più prezioso del denaro.

Costanza, anche se non sembra perché contessina, ha una sorte avversa alla pari delle altre due protagoniste. La bionda figlia di Augusto è sempre più innamorata di Libero ma costretta a sposare Antonio per soldi. Intanto il suo amore impossibile viene indagato con l’accusa di avere procurato l’incendio alla mostra del cinematografo di Palermo. Lei è l’unica testimone chiave che può salvarlo dalla pena di morte ma se parlerà per la sua famiglia sarà la fine. Tra i due, a complicare tutto, l’indomabile sentimento che lo nega. Costanza cederà alla passione con Libero.

