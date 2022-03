Giovambattista Ferrara, chi è la fidanzata: un amore speciale

Giovambattista Ferrara, detto Giovy, scopriamo chi è l’attuale compagna del figlio di Ciro Ferrara, concorrente di Pechino Express insieme al padre.

La coppia Padre e figlio quest’anno è formata da un grande ex giocatore, volto oggi di moltissime trasmissioni calcistiche, ovvero Ciro Ferrara, e da suo figlio Giovambattista. I due percorreranno insieme la Via dei Sultani, attraversando il Medio Oriente dalla Turchia agli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di aggiudicarsi questa nona edizione del programma di Sky. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul figlio dell’ex difensore del Napoli e della Juventus: chi è la fidanzata di Giovambattista Ferrara.

Giovambattista Ferrara: chi è la fidanzata

Nato l’11 agosto 2001 a Napoli, Giovambattista è il terzo figlio di Ciro Ferrara, avuto con l’ex moglie Paola Pallonetto. Nonostante sia un grande appassionato di calcio, non ha voluto seguire le orme del padre, anzi ha scelto di dedicarsi in maniera profonda allo studio. Per ciò che concerne la sua vita privata, il ragazzo è fidanzato con Margherita Migliasso, una ragazza che non appartiene né al mondo dello spettacolo né a quello del calcio, di cui quindi sappiamo molto poco. I due sembrano molto affiatati dagli scatti che pubblicano sui social, ma non lasciano trapelare troppe informazioni sulla loro vita privata.

Come detto, Giovambattista è il terzo figlio di Ciro Ferrara e Paola Pallonetto. I due fratelli più grandi sono Benedetta, la primogenita della coppia, nata nel 1990, e Paolo, che è nato nel 1993 a Torino e ha scelto di seguire inizialmente le orme del padre come calciatore, militando nelle giovanili della Juventus e del Modena, salvo poi appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi allo studio come i due fratelli. Il più piccolo è Giovambattista, che ora è pronto a intraprendere con papà Ciro l’avventura a Pechino Express.

