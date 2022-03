Giovambattista Ferrara, chi è la mamma ex moglie di Ciro

Giovambattista Ferrara e suo padre Ciro si sono cimentati in un’avventura incredibile, quella di Pechino Express 2022. Un lungo viaggio che li ha messi alla prova, evidenziando inoltre il profondo rapporto padre-figlio che li lega.

Scopriamo però qualcosa in più su Giovambattista Ferrara. Sappiamo ogni cosa di suo padre, ex calciatore, ma chi è sua madre? Ecco alcune informazioni sull’ex moglie di Ciro Ferrara.

Giovambattista Ferrara, chi è la mamma

Di Giovambattista Ferrara si dice sempre che è il figlio di Ciro Ferrara. Il giovane, nato a Napoli l’11 agosto 2001, è il terzo figlio dell’ex calciatore. Ha una sorella di nome Benedetta e un fratello di nome Paolo, entrambi più grandi di lui. Sua madre è Paola Pallonetto, ex moglie di Ciro Ferrara, dal quale si è separata sorprendentemente alcuni anni fa. Lo storico campione non ha mai dato adito a gossip nel corso della sua carriera e il suo matrimonio sembrava poter resistere alla prova del tempo. Così non è stato ma i rapporti restano ottimi, pare.

Chi è, dunque, Paola Pallonetto? Nata a Napoli il 24 maggio 1967, ha conosciuto il coetaneo Ciro Ferrara quando aveva appena 15 anni. Una storia d’amore molto lunga, come quelle di un tempo, che li ha condotti fino all’altare. Nel 1990 hanno avuto la loro prima figlia, Benedetta, seguita da Paolo nel 1993 e Giovambattista nel 2001.

La coppia si è poi separata nel 2017. Oggi la famiglia si è ulteriormente ampliata, considerando la nascita di Leone, primogenito della figlia della coppia. Oggi Paola si occupa di moda e abbigliamento presso la Boutique Fisico nel centro di Torino.

Non si hanno particolari informazioni sulla sua vita privata. Non sappiamo, dunque, se abbia trovato un nuovo compagno dopo la fine della storia d’amore con Ciro Ferrara. Conosciamo alcune curiosità su di lei. Sappiamo che è apparsa in pochi spot pubblicitari, così da mostrare la famiglia dell’ex calciatore. Ha teso una trappola all’ex marito nel corso di uno scherzo ordito da Le Iene. Sappiamo che apprezza molto Vincenzo Salemme e ha alcune amiche VIP, da Vanessa Incontrada a Maria Mazza, fino a Eleonora Pedron. Adora viaggiare a Ibiza, ha due cani e il cuore da tifosa diviso tra Napoli e Juventus, le squadre di Ciro.

