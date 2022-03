Maria Luisa Agnese chi era il marito: Francesco Padrini, lo ha inventato lui

Scopriamo chi era il marito di Maria Luisa Agnese: tutto quanto su Francesco Padrini, famoso psicologo e pioniere della bioenergetica.

Andiamo alla scoperta del defunto marito della giornalista Maria Luisa Agnese: si tratta di Francesco Padrini, una figura di spicco nel panorama della psicoterapia, noto soprattutto per il suo approccio all’insegna della bioenergetica. Psicologo, psicoterapeuta e sessuologo, Padrini è stato il grande amore della firma del Corriere della Sera: i due sono stati insieme per più di 40 anni e la donna gli è rimasta vicino fino all’ultimo momento. Vediamo chi era Francesco Padrini e le innovazioni che ha apportato in Italia grazie al suo lavoro sulla bioenergetica.

Chi era Francesco Padrini

Il suo nome è legato per sempre alla bioenergetica, una terapia inventata da Padrini per liberare la psiche da ogni peso. La bioenergetica è una disciplina che si trova a cavallo tra la medicina, la biologia e la psicologia e porta alla sincronizzazione di corpo e mente con l’obiettivo di difendere la psiche da stress e traumi tramite la ricerca di un equilibrio con il corpo. Eventi stressanti e traumatici lasciano infatti segni sia sulla mente che sul corpo e la bioenergetica si occupa di aiutare entrambe le componenti a superare questi eventi che possono danneggiare significativamente l’essere umano.

Tra i benefici della bioenergetica ci sono la riossigenazione della pelle e dei tessuti, il bilancio del respiro e del ritmo cardiaco, la diminuzione della pressione, l’aumento del rilassamento muscolare e, per ciò che concerne l’aspetto psichico, l’aumento della resistenza allo stesso, la riduzione dell’ansia e il miglioramento del riposo.

Padrini è stato il pioniere in Italia di questa disciplina, pubblicando diversi libri e insegnando in corsi che favorissero l’insegnamento di questa disciplina che grazie a lui ha preso molto credito in Italia.

