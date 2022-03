Pechino Express 2022 tappe: il viaggio città per città

Nuova edizione di Pechino Express 2022, che dice addio alla Rai e prende il via da giovedì 10 marzo. La prima puntata presenta i concorrenti e dà il via al lungo e complesso viaggio lungo la Rotta dei Sultani.

Zaini chiusi e in spalla per le 10 coppie di Pechino Express 2022. Scopriamo il viaggio realizzato nei mesi scorsi dai concorrenti, mostrato puntata dopo puntata dal 10 marzo. Ecco quali luoghi verranno toccati e dove vedere questa nuova edizione.

Pechino Express 2022, percorso

Le 10 coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express 2022 si cimenteranno nella Rotta dei Sultani. Un lungo viaggio che si svilupperò nel Medio Oriente. Una prova a dir poco ostica, considerando i mezzi quasi nulli a loro disposizione.

Il maxi gruppo di VIP dovrà attraversare quattro Stati. Ecco, nello specifico, di quali si tratta:

Turchia

Uzbekistan

Giordania

Emirati Arabi

L’obiettivo, oltre al raggiungimento della tappa conclusiva, è quello di andare alla scoperta dei territori che hanno portato allo splendore le civiltà mediorientali. Un’esperienza di crescita davvero unica, condivisa a distanza con il pubblico.

Spazio a culture differenti, poste in una terra di mezzo mozzafiato tra Occidente e Oriente. Aree ricche di storia, le cui strade hanno assistito all’incedere di Alessandro Magno, Marco Polo, Gengis Khan e Tamerlano. Il passo d’inizio è fissato nell’ammaliante Cappadocia. Le 10 coppie dovranno poi trovare il modo di raggiungere Istanbul, per poi gettarsi a capofitto nel percorso per Samarcanda, seguendo la Via della Seta. Un’avventura quasi irripetibile, scoprendo la misteriosa Petra e ritrovandosi nella futuristica Dubai.

Pechino Express 2022 coppie

Gli Atletici: Alex Schwazer e Bruno Fabbri

Padre e Figlio: Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara

Gli Scienziati: Barbascura X e Andrea Boscherini

Le TikToker: Anna Ciati e Giulia Paglianiti

I Pazzeschi: Victoria Cabello e Paride Vitale

Gli Sciacalli: Fru e Aurora Leone

Italia-Brasile: Nikita Pelizon e Helena Prestes

Gli Indipendenti: Bugo e Cristian Dondi

Mamma e Figlia: Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni

Pechino Express dove vedere

La nuova edizione di Pechino Express 2022 dice addio alla Rai. Chiunque volesse vedere le puntate del viaggio delle dieci coppie potrà farlo collegandosi a Sky a partire dalle ore 21.25 di giovedì 10 marzo. Gli episodi saranno poi disponibili in streaming sul decoder Sky Q e l’app NOW, visibile da smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

