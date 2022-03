Casa Richie Rich: dove è stato girato il film

Dove è stato girato Richie Rich? Ecco quali sono le location del celebre film del 1994 con Macaulay Culkin, tra cui la famosa casa dove vive il protagonista.

Richie Rich è un film del 1994 diretto da Donald Petrie e con protagonista Macaulay Culkin, l’allora giovane star lanciata da Mamma, ho perso l’aereo, per cui questo film è stato un po’ il canto del cigno, visto che da allora la sua carriera è precipitata.

In quest’opera, Culkin interpreta il giovane rampollo di una ricchissima famiglia americana, che deve però fare i conti con i tentativi di un importante dirigente dell’impero economico dei Rich, Van Dough, di impossessarsi di tutte le sue proprietà. Tra tutte le locatione del film, quella che spicca maggiormente è la reggia in cui vive la famiglia Rich, ma dove si trova veramente? Scopriamolo insieme.

Dove si trova la casa di Richie Rich

Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco: la casa in cui vive il giovane e ricco protagonista del film non è un luogo reale. Si tratta infatti di una location ricostruita attraverso un lavoro di montaggio, facendo credere agli spettatori che scene girate in luoghi diversi appartengano allo stesso posto.

Sono due le location utilizzate per ricostruire la casa di Richie Rich:

la Biltmore Estate di Asheville, nella Carolina del Nord, celebre residente di George Washington Vanderbilt II costruita a fine Ottocento;

di Asheville, nella Carolina del Nord, celebre residente di George Washington Vanderbilt II costruita a fine Ottocento; il parco della Greystone Mansion di Beverly Hills, in California, edificata nel 1928 per il magnate del petrolio Edward L. Doheny.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI