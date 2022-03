Erdogan chi è moglie e figli: vendeva pane e poi Putin

Erdogan, scopriamo chi è l’attuale Presidente della Turchia: dalla sua vita privata fino ai rapporti con Vladimir Putin.

Tra i personaggi di spicco della scena mondiale in questo momento storico c’è sicuramente Recep Tayyip Erdogan, Presidente della Turchia e uomo cruciale nell’attuale conflitto che si sta combattendo in Ucraina. Il leader turco si è infatti assunto i gradi di mediatore per cercare di ottenere il cessate il fuoco nell’est dell’Europa, anche se per ora non è giunto al suo obiettivo. Andiamo però a scoprire qualcosa in più su di lui, dalla sua vita privata ai rapporti con Putin.

Chi è Erdogan

Nato a Istanbul nel febbraio 1954, Erdogan è dal 2014 Presidente della Turchia, dopo esserne stato per 9 anni Primo ministro. Nato in un quartiere popolare della città turca, da bambino ha aiutato la famiglia vendendo focacce e da giovane ha anche provato a intraprendere la carriera da calciatore, volgendo però poi le sue attenzioni alla politica.

La sua carriera è stata brillante e al momento Erdogan è al secondo mandato da Presidente della Turchia, dopo essere stato sindaco di Istanbul e primo ministro dello stato. La sua è una figura controversa, progressivamente ha sempre più accentrato il potere nelle sue mani e ha dato sfogo alle mire imperialiste intervenendo militarmente sia in Siria che in Libia.

Proprio queste operazioni militari hanno associato Erdogan a Putin, ma il leader turco in questo momento sta cercando di guidare i difficili negoziati tra la Russia e l’Ucraina, con l’obiettivo di reintrodurre la pace facendo leva sui buoni rapporti che intercorrono tra i due leader.

Erdogan: la vita privata

Cosa c’è nella vita privata di uno dei personaggi pubblici più in vista al momento? Il leader turco ha sposato nel luglio 1978 Ameine Gulbaran, con cui ha avuto due figli, Ahmet Burak e Necmettin Bilal, e due figlie, Esra e Sumeyye.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI