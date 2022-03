Chi è il quarto finalista del Grande Fratello VIP: che sorpresa!

La puntata del 10 marzo del Grande Fratello VIP ha decretato il quarto finalista del reality. Scopriamo chi è arrivato in finale

Dopo Delia Duran, Lulù Selassie e Davide Silvestri, nella puntata del 10 marzo del Grande Fratello VIP è stato proclamato il quarto finalista del reality. Il televoto ha decretato l’eliminazione di Manila che ha perso nettamente la sfida con Barù. Successivamente la puntata ha regalato un altro televoto flash così come ormai da tradizione nelle ultime settimane. A sfidarsi questa volta Barù e Sophie, un televoto che ha portato alla seconda eliminazione della semifinale dopo Manila ma soprattutto ha decretato il quarto nome ad accedere ufficialmente alla finale.

Il televoto flash è arrivato dopo le scelte da parte dei tre finalisti. Delia ha deciso di salvare Jessica, Lulù ha scelto Sophie, mentre Davide ha optato per Giucas. L’unico a non aver ricevuto “l’aiuto” di un concorrente è stato Barù che così è andato direttamente al televoto. Quest’ultimo però ha potuto scegliere chi sfidare e ha deciso di andare al televoto flash con Sophie evitando così di scontrarsi con l’amico Giucas e Jessica con cui continua a vivere alti e bassi. Proprio durante la puntata l’ennesimo scontro tra i due con Barù che si è sfogato in settimana in confessionale criticando aspramente Jessica.

Spazio anche a Sophie che ha potuto raccontare la sua storia attraverso la linea della vita. L’ex tronista ha vissuto una meravigliosa esperienza dove ha trovato anche l’amore legandosi ad Alessandro Basciano. Al termine Alfonso Signorini ha annunciato che ad essere eliminato dalla Casa è Sophie. Vincendo il televoto flash con il 61%, Barù è diventato il quarto finalista del Grande Fratello VIP.

