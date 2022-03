Rita De Crescenzo chi è la vera storia fino all’Isola dei famosi

Rita De Crescenzo, scopriamo chi è l’insolita star del web: la sua vera storia prima del successo e tutte le controversie che l’accompagnano.

Chi lo ha detto che le star di TikTok debbano essere esclusivamente dei giovani ragazzi o delle giovani ragazze? Rita De Crescenzo è l’esempio che il successo anche sul social più giovanile che ci sia non appannaggio solo del mondo teen: a oltre 40 anni la donna è diventata una vera e propria star del web, arrivando a ottenere quasi un milione di followers su TikTok. Scopriamo la sua storia e com’è diventata famosa.

Chi è Rita De Crescenzo

L’enorme popolarità della donna è dovuta a un video divenuto virale in cui la tiktoker litiga con dei vigili urbani che l’avevano fermata e multata per guida senza patente. La donna, che vive a Pallonetto di Santa Lucia, vicino Napoli, è diventata così un personaggio molto noto, una star di TikTok a 44 anni. Il suo seguito è diventato sempre più esponenziale, arrivando quasi a contare un milione di followers grazie ai video e ai balletti che pubblica sul suo profilo. Il passato della donna però, prima del successo virale, è abbastanza burrascoso.

Rita De Crescenzo ha alle spalle infatti una serie di guai giudiziari non indifferenti, tra accuse di ormeggi abusivi e soprattutto un periodo passato in carcere per spaccio di droga. Ora la donna, madre anche di due figli, sta vivendo una sorta di seconda vita grazie al successo sui social, arrivato anche questo in maniera controversa considerando che il video che l’ha resa virale inscenava una multa ricevuta dai vigili urbani.

Tra controversie e polemiche, Rita De Crescenzo è diventata un’amatissima star del web e il suo successo su TikTok è ormai dilagante, a dispetto dell’età la piazzerebbe come una sorta di fuori quota del social cinese.

