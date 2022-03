A quattro giorni dalla finale del Grande Fratello VIP, scopriamo chi è stato eliminato nella puntata del 10 marzo

Manca davvero poco alla finale del Grande Fratello VIP. Dopo sei mesi di convivenza, i concorrenti si apprestano finalmente a lasciare la Casa. Ancora un’altra puntata e poi si scoprirà chi è il vincitore dell’edizione più lunga nella storia del reality. Nella puntata del 10 marzo del Grande Fratello VIP ci sono state due eliminazioni. Scopriamo chi è stato eliminato e ha lasciato la Casa.

Chi è stato eliminato il 10 marzo al Grande Fratello Vip

E’ Manila Nazzaro la prima eliminata nella puntata del 10 marzo del Grande Fratello VIP. La ex Miss Italia e conduttrice radiofonica ha perso al televoto con Barù. Quest’ultimo ha ottenuto una vittoria schiacciante conquistando il 68% delle preferenze e confermando di essere uno dei più apprezzati di questa edizione. Nonostante il suo ingresso sia avvenuto solo due mesi e mezzo fa, Barù si è subito fatto notare per la sua spiccata personalità e la capacità di legare con i concorrenti presenti nella Casa.

Nulla da fare per Manila, presente fin dal primo giorno e che a pochi giorni dalla finale ha dovuto abbandonare il sogno di poter conquistare la vittoria. Successivamente i finalisti Delia, Lulù e Davide hanno scelto singolarmente un concorrente da salvare. Delia ha scelto Jessica, Lulù ha invece optato per Sophie, mentre Davide ha deciso di salvare Giucas. Barù rimasto solo ha deciso di sfidare al televoto Sophie. Ad essere eliminato al televoto flash è stata Sophie che ha ottenuto solo il 39% dei voti. Grande vittoria per Barù che ha così conquistato la finale.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI