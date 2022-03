Giovedì 17 marzo si conclude Doc 2. La seconda stagione giunge al termine con gli episodi 15 e 16, in prima serata su Rai 1. Come si concluderà la storia di Andrea Fanti? Luca Argentero ha già detto d’essere pronto per la terza stagione della fiction medical.

Scopriamo le anticipazioni di Doc 2, fiction Rai con protagonista Luca Argentero. Spazio per nuovi colpi di scena, con Andrea Fanti che si ritroverà costretto a compiere una confessione molto dolorosa dinanzi a tutto il reparto. Come se non bastasse, i medici si ritroveranno a vivere un periodo di quarantena.

Doc 2, anticipazioni ultima puntata

Ecco le anticipazioni dell’episodio 15, dal titolo Stigma. Andrea Fanti è davvero a un passo dal realizzare il suo sogno, ovvero tornare a ricoprire il ruolo di primario, perso dopo l’incidente che lo ha coinvolto. Doc sta per ottenere una vittoria insperata dopo la lunga battaglia portata avanti fin dal suo risveglio dal coma. Di colpo, però ecco una nuova salita.

Si ritrova a dover fare una dolorosa confessione dinanzi a tutti i suoi colleghi. Decide di non coinvolgere la figlia Carolina nel racconto della morte di Lorenzo Lazzarini. Spiega d’essere stato lui a staccare la spina della sua bombola. Una verità monca che viene accolta in maniera pessima da Giulia, compagna del medico defunto, pronta ad accusarlo d’averlo ucciso. È tempo di fare i conti con il passato e Doc non potrà indossare il camice tanto atteso, poiché raggiunto da un avviso di garanzia. Il team deve intanto seguire il caso di un giovane militare che giunge in ospedale in condizioni gravissime. I suoi sintomi sono molto difficili da comprendere. Agnese è stanca della pressione di Caruso. Inizia a indagare sul suo operato nella speranza di riuscire a fermarlo.

Ecco le anticipazioni dell’episodio 16, dal titolo Mutazioni, che è anche l’ultimo di Doc 2. Dopo la dura confessione che ha dovuto fare a tutti, Andrea Fanti deve fronteggiare un altro ostacolo. L’intero reparto è stato contagiato da un batterio. È necessario che i medici si sottopongano a una quarantena forzata. Ha inizio una lotta contro il tempo per fermare il contagio.

Doc ha in mente una soluzione ma sa benissimo che potrebbe rivelarsi incredibilmente pericolosa. Giulia, intanto, deve decidere se accantonare l’idea di Andrea o fidarsi di lui, correndo il rischio di pesanti conseguenze.

