Baaria è un celebre film del 2009 diretto dal regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore, che l’ha ambientato nella sua città natale. Ma dove si trova Baaria?

Baaria, film è 2009, è una delle opere più famose e apprezzate del regista siciliano Giuseppe Tornatore, già vincitore dell’Oscar per il miglior film in lingua straniera nel 1989 per Nuovo Cinema Paradiso, e candidato al Golden Globe proprio per qusta sua opera più recente.

La trama del film ripercorre la storia della giovane coppia protagonista lungo tutta la loro vita, dagli anni Trenta agli anni Ottanta del Novecento, mantenendo come focus l’ambientazione nella cittadina in cui sono nati e cresciuti, cioè Baaria. Ma dove si trova questa località? Scopriamo assieme.

Dove si trova Baaria

Baaria, ovviamente, è il nome nel dialetto locale della cittadina di Bagheria, in Sicilia. Si trova, più precisamente, nella provincia di Palermo, a circa 20 km a est del centro del capoluogo regionale, nell’entroterra siciliano ma a pochi passi dal mare.

Il suo nome deriverebbe dall’arabo baḥriyya, che indica una località marittima e che si ritrova ad esempio in quello di Bahariya, una celebre oasi in Egitto la cui pronuncia è molto simile a quella di Baaria. Successivamente, la denominazione araba sarebbe stata latinizzata in Bacharia, passando poi al siciliano Bagaria (dove però, come tipico dei dialetti interni della regione, la g è muta),e da qui venendo italianizzata in Bagheria.

Bagheria è il luogo in cui è nato e cresciuto Giuseppe Tornatore, appunto, ma che è anche apparso spesso al cinema. La cittadina è stata soprattutto teatro di molti gangaster movie, da Johnny Stecchino ad Alla luce del sole, passando anche per Cento giorni a Palermo e Il Padrino – Parte III, ma qui si sono anche svolte alcune riprese del capolovoro di Michelangelo Antonioni L’avventura e di Nuovo Cinema Paradiso, altro noto film di Tornatore.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI