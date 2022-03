Gf Vip, fuorionda reazione di Barù da brividi, Jessica sconvolta

Ieri sera durante la semifinale del 10 marzo del Gf Vip Barù si è indignato con Jessica. Le reazioni fuorionda

Brutta botta per i Jeru, durante la semifinale di ieri sera 10 marzo tra Jessica e Barù la tensione è alle stelle. Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti rimasti in casa una clip molto forte in cui si vedeva in confessionale Barù attaccare Jessica e Lulù. Le ha definite delle burine perché ostentano, a suo dire, il loro status di Principesse.

Ha poi fatto una battuta sul fatto che nessuno è veramente nobile e c’è sempre un giardiniere che mette incinta una contessa o una marchesa. Jessica e Lulù si sono sentite chiamate in causa, ricorderete infatti delle indiscrezioni sul padre delle sorelle Selassiè giardiniere e non vero discendente reale. Alfonso ha provato ad incalzare Barù sulle sue dichiarazioni e sulle sue intenzioni fuori dalla Casa del grande fratello sul suo futuro con Jessica.

Non è emerso nulla di particolare, il nipote di Costantino della Gherardesca impegnato su Sky uno con Pechino Express, si è definito ancora deluso per le accuse di strategia da parte della maggiore delle Selassiè, aggiungendo che quello che aveva detto in confessionale lo aveva detto anche in faccia alla 25enne.

Jessica ha replicato, con la voce rotta dal pianto, di essere ferita dalle sue parole e di soffrirne. Ma cosa è accaduto fuorionda tra Jessica e Barù mentre in studio era ospite l’eliminata dal gf vip di ieri sera 10 marzo Manila? La reazione di Barù è stata da brividi: per oltre dieci minuti è stato letteralmente in silenzio, senza dire una parola a nessuno, nemmeno alla Princess.

Poco prima del ritorno della diretta da studio del gf vip, ha iniziato a parlare con Sophie del televoto. Jessica sconvolta è rimasta anche lei in silenzio, si è poi alzata dal divano probabilmente per prendere un po’ d’aria e non scoppiare a piangere. “È uscita la tua parte un po’ caliente” il commento di Delia Duran alla clip di Barù.

