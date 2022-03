Gf Vip, putiferio fuorionda: Delia e Manila contro gli autori

Ieri sera alla semifinale mentre era in onda il confronto tra Biagio e Miriana, putiferio in casa dopo l’ingresso di Soleil

A volte ritornano ma non con l’effetto sperato, almeno stando alle aspettative di Alfonso Signorini e del pubblico a casa. Soleil Sorge doveva fare una sorpresa amara a Jessica, Lulù e Manila colpevoli, secondo l’idea che si erano fatti un po’ tutti, di averla nominata non con l’intento di mandarla in finale nella scorsa puntata ma di eliminarla.

La sorpresa invece l’ex concorrente l’ha fatta ai fan: nessun rancore, lei è oltre e felice fuori, nessuna accusa e solo un in bocca al lupo per la finale audio gieffini. Capitolo chiuso con stupore. Però, mentre in studio andava in scena il confronto tra Miriana e Biagio, in casa è scoppiato il putiferio.

Gf Vip ultime notizie, Delia e Manila attaccano

Dopo l’ultimo saluto di Soleil ai concorrenti rimasti in Casa, rientrati in salotto ed in onda solo su Mediaset Extra i nervi erano tesi, nonostante una calma apparente, i toni di confronto erano davvero forti. Sophie dice a Delia di non condividere cosa ha detto sulla Sorge riguardo a meritare la finale meno di Davide. “Non è l’alberghiero” sottolinea la Codegoni, sottolineando che al grande Fratello non è importante solo lavare i piatti.

Delia non ci sta e attacca il montaggio della clip, un riassunto a suo dire fuorviante rispetto al suo pensiero suo finalisti e Davide conferma. Erano complimenti che in quel momento stava facendo a Silvestri, ma in in puntata ha sempre detto che Soleil è stata una grande protagonista di questa edizione del reality e che artisticamente meritava di poteva arrivare in finale. “Questa uscita di noi tre in giardino non l’ho capita” così invece Manila ha commentato la scelta degli autori di far fare una sorpresa a Soleil, avrebbe preferito un famigliare.

La Nazzaro non si è nemmeno stupita della reazione al miele della Sorge che è stata contestata in studio alludendo ad una forzatura della produzione. “È questa la Sole che ho tanto amato” commentando il discorso dell’amica e ribadendo di non capire perché in studio si siano così meravigliati di questo atteggiamento dell’ormai ex concorrente.

