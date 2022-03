Gf Vip, Soleil è andata oltre: c’entra Alex Belli, Alfonso furioso

Soleil Sorge doveva entrare ieri sera alla semifinale del Gf Vip per fare scintille. Non è stato così, c’entra Alex Belli e un cambio di entourage?

Ieri sera la semifinale del 10 marzo del Grande Fratello VIP si è trasformata in una serata a dir poco particolare rispetto alle dinamiche previste. Se ne sono accorti anche su Twitter, i fan del programma hanno notato come Soleil non abbia voluto litigare al momento della sua sorpresa all’interno della casa con Jessica, Manila e Lulù, tanto quanto Miriana abbia cercato a tutti i costi di evitare il confronto con Biagio.

La reazione di Alfonso Signorini non è tardata ad arrivare, ha chiesto onestà intellettuale alla Sorge e ha sottolineato alla Trevisan che il suo amore è nato sotto i riflettori e che quindi i telespettatori meritavano una risposta sul famoso giallo del numero di telefono mai dato. Parole sacrosante per chi da sei mesi lavora alla stesura di un programma con tutte le dinamiche che ne conseguono. Se Miriana ha ceduto solo in parte limitandosi a dire che Biagio mente e viceversa, la Sorge ha continuato sulla linea del volemose bene fino alla fine, onestamente stupendo tutti.

Soleil ha ribadito più volte di essere andata oltre, che fuori è bellissimo, cosa avrà voluto intendere? Di sicuro, essendo stata protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello VIP, ha notato quanto la sua popolarità sia cresciuta in termini di follower e di opportunità lavorative, come la probabile proposta di essere nella giuria de La Pupa e il Secchione. Dunque ha oramai superato le dinamiche strettamente da reality.

Su Twitter c’è chi, però, non ha fatto a meno di notare quanto il suo atteggiamento, il suo modo di parlare, sia stato simile al modo di fare di Alex Belli. C’entra l’attore in questo cambio drastico di Soleil, anche nel modo di comunicare? C’è chi ha insinuato che la Sorge sia entrata nello stesso entourage di Alex. In realtà è tutto in trasparenza su rispettivi profili Instagram, non è così.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI