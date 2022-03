Anticipazioni Più forti del destino terza puntata: il parto di Rosalia

La terza puntata di Più Forti del Destino va in onda mercoledì 16 marzo. Dalle anticipazioni le nostre protagoniste non saranno più le stesse

Siamo rimasti a bocca aperta quando è terminata la seconda puntata di Più forti del destino. La fiction Mediaset che si ispira a Destini in Fiamme ci ha lasciato attoniti quando abbiamo scoperto, prima che Costanza ha deciso di sposare Antonio, poi che Arianna non è riuscita a scappare dalla polizia ad un passo dalla sua nuova vita e infine che Rosalia è incinta. Come proseguirà il piano di Donna Elvira? Scopriamo dalle anticipazioni della terza puntata di Più Forti del Destino cosa accadrà mercoledì 16 marzo.

Anticipazioni Più Forti del Destino terza puntata

La terza puntata di Più Forti del Destino ci porta ad una speranza per Arianna. Il commissario vuole incastrare il perfido Guglielmo, è convinto che sia lui un assassino e probabilmente proprio di sua moglie. Propone così alla donna un patto: non svelerà al marito che è a conoscenza di dove si trova sua moglie, la proteggerà in cambio delle prove che da tempo sta cercando. Solo un particolare può tradire la donna e il patto che ha siglato di nascosto con la polizia: la sua preoccupazione per sua figlia Camilla.

Donna Elvira non si dà pace, se il marito di Margherita scoprirà che Rosalia è incinta svelerà l’inganno o peggio accuserà la donna di tradimento per potersi appropriare dell’eredità. L’unica via di fuga per il futuro di Rosalia e del suo bimbo è il dubbio che si è insinuato in suo marito che inizierà a cercarla non credendo più alla sua morte.

Per Costanza invece le nozze con il vile Antonio sembrano essere l’unica scelta possibile. Libero però non si arrende e le propone di scappare con lui prima delle nozze.

