Upload 2 chi è Allegra Edwards: Ingrid nella serie Prime Video

Upload 2 è finalmente arrivato su Amazon Prime Video. La brillante commedia ci ripropone le avventure di Nathan, che prova a capire cosa gli sia successo, ovvero come sia morto in realtà, e fatica ancora ad adattarsi al mondo digitale ultraterreno nel quale si trova. Al suo fianco c’è Ingrid Kannerman, interpretata dalla talentuosa Allegra Edwards.

Se Upload è l’unico prodotto nel quale abbiate mai visto Allegra Edwards, questo articolo fa per voi. Ecco chi è l’esilarante attrice che strizza l’occhio al genere comedy. Sapevate che l’amore della sua vita ha avuto un ruolo importante in una delle serie TV Disney più importanti degli anni Duemila?

Chi è Allegra Edwards

Nata il 9 settembre 1987 a Denver, in Colorado, è abituata a stare al centro dell’attenzione e dinanzi alle telecamere. Basti pensare che il suo percorso da modella ha avuto inizio quando aveva appena 18 mesi. Da allora non si è più fermata, per poi scoprire la passione per la recitazione. Ha seguito la strada corretta, quella che passa dallo studio e non dalla popolarità acquisita grazie a social o altro.

Si è laureata in cinema e teatro presso la Pepeprdine University, conseguendo in seguito un Master presso The American Conservatory Theater. Sul fronte lavorativo ha fatto il proprio debutto nel 2009 in una commedia dal titolo Tudor, decisamente breve, di appena 6 minuti. Dal 2016 a oggi ha trovato spazio in singoli episodi in produzioni a elevato budget:

Modern Family: Arizona nell’episodio Blindsided

New Girl: Marissa Blumenstock nell’episodio Homecoming

Friends from College: Madison nell’episodio Second Wedding

The Mindy Project: Lorie nell’episodio Mindy Lahiri is a White Man

Orange Is The New Black: conduttrice TV nell’episodio The Reverse Midas Touch

Il 2020 è stato senza ombra di dubbio il suo anno, quello del grande salto. È diventata uno dei personaggi ricorrenti di Briarpatch, serie antologica con Rosario Dawson, per poi trovare spazio nel cast di Upload, che mira ora a portare in streaming anche la terza stagione.

Allegra Edwards, vita privata

Al tempo della prima stagione di Upload era promessa sposa del collega attore Clayton Snyder. Il suo volto dirà molto a una certa generazione, che continuerà a considerarlo in eterno Ethan Craft, ovvero il fidanzato di Lizzie McGuire, personaggio interpretato da Hilary Duff. Oggi la coppia è felicemente sposata. Attraverso i suoi social, Allegra Edwards ha annunciato lo scorso 17 gennaio d’essere incinta. I fan sono esplosi di gioia nei commenti e ora attendono news sul sesso e il nome.

