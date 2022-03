Upload 2, chi è Robbie Amell: Nathan nella serie Prime Video

Nathan, interpretato da Robbie Amell, è tornato ed è più confuso e disperato che mai in Upload 2. La seconda stagione è approdata su Amazon Prime Video. Nei nuovi episodi si ritrova ancora di più sotto il giogo di Ingrid che, tra uno spaventoso sorriso e l’altro, prenderà di fatto controllo della sua vita, almeno inizialmente.

Sapete chi è Robbie Amell? Al di là di Upload, ecco come si è sviluppata la sua ricca carriera. Con un cognome del genere vi starete chiedendo se ci sia una parentela con l’attore di Arrow, Stephen Amell. Scopritelo di seguito.

Chi è Robbie Amell

Nato a Toronto il 21 aprile 1988, Robbie Amell (nome completo è Robert Patrick) è un attore canadese ben noto in ambito televisivo. Sono svariati i ruoli che lo hanno reso una celebrità ma è Upload che ha messo in evidenza tutte le sue doti, avendo la possibilità di brillare con un ruolo da protagonista. La sua carriera si è mossa con un certo equilibrio tra cinema e televisione. Fa il suo esordio nel 2005 con il film Il ritorno della scatenata dozzina. È in American Pie Presents: Beta House nel 2007 e poi in Se mi guardi mi sciolgo, con Ashley Tisdale, l’anno dopo. Stagione dopo stagione, prova a trovare il ruolo della svolta. Ha recitato in due produzioni di Scooby-Doo in ambito televisivo, è apparso in due episodi di How I Met Your Mother, per poi trovare una certa stabilità con The Tomorrow People, purtroppo per lui cancellata. Per alcuni episodi si mostra a The Flash, spin-off di Arrow, interpretando Firestorm. Sul fronte cinematografico, invece, da sottolineare il ruolo in La babysitter e quello in Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Tutto è cambiato con Upload, serie di successo di Prime Video, che si proietta verso la terza stagione.

Robbie Amell vita privata

Nel corso del 2008 Robbie Amell ha iniziato a frequentare l’attrice Italia Ricci. Dopo sei anni di fidanzamento, la coppia ha annunciato il proprio fidanzamento ufficiale il 20 agosto 2014. I due si sono sposati il 15 ottobre 2016. Hanno poi annunciato la nascita del loro primogenitoto nel 2019, Robert Patrick Amell V. Entrambi sono canadesi ma hanno ottenuto la cittadinanza statunitense nel corso del 2020. Come dicevamo prima, il suo cognome lascia pensare a un legame con l’attore Stephen Amell. I due sono infatti parenti, nati entrambi a Toronto. Hanno 7 anni di differenza e sono cugini di primo grado.

