Andiamo alla scoperta dei genitori delle tre sorelle Valli: chi sono e come hanno influito sulla vita delle tre sorelle

Tre sorelle di grande successo: Eleonora, Beatrice e Ludovica Valli hanno trovato il loro grande spazio sul web e sono diventate delle vere e proprie star. Donne e mamme di successo, le tre sorelle ora sono dei personaggi molto noti e sono riuscite a realizzarsi professionalmente. Che ruolo hanno giocato i genitori nella loro ascesa? Chi è il padre e chi è la madre delle sorelle Valli? Soprattutto il papà è una figura abbastanza controversa, soprattutto a causa del rapporto con la figlia minore, Ludovica: scopriamo tutti i dettagli.

Sorelle Valli chi sono i genitori e chi è il padre che le divide

È Sandra Malvasi la madre delle sorelle Valli Eleonora, Beatrice e Ludovica. La mamma delle influencer ha circa 50 anni di età ed ha origini emiliane è infatti nata a Correggio dove vive. Di pari passo con gli studi ha sempre avuto una grande passione per la moda che traspare dalla sua eleganza. È diventata madre molto giovane e oggi di lavoro è proprietaria di un negozio di oggettistica La Bottega di Sandra. Molto attiva sui social il suo profilo Instagram è sandra_malavasi con oltre 100mila follower. La madre delle sorelle Valli ha un compagno di nome Dario, raramente condivide scatti di coppia sui social. Del padre delle sorelle Valli, da come si chiama alle origini fino a che lavoro fa, non è stato reso noto alcun dettaglio.

Durante la sua esperienza a Uomini e Donne, Ludovica Valli ha parlato del rapporto col padre, dicendo nel video di presentazione di non avere un papà. In risposta, la sorella Beatrice ha pubblicato una foto in sua compagnia, per sviare le teorie che credevano che Ludovica alludesse a una possibile morte del genitore. In realtà, la più piccola delle sorelle Valli non ha alcun rapporto col padre perché non è mai riuscito a perdonarlo per essersi allontanato, mentre le altre due sorelle coltivano con lui un buon rapporto.

Il rapporto tra i due poi è andato a migliorare, con Ludovica che qualche anno dopo ha deciso di dare una seconda possibilità al padre, cercando di costruire un rapporto con lui in età adulta, dopo che non è stato possibile durante la crescita. Chi c’è sempre stata per le tre sorelle è sicuramente la madre, che fa da modello alla vita delle tre influencer, diventate a loro volta mamme e che fanno della maternità il centro della loro vita, come si evince dalla loro attività sui social.

Alcune ombre sono state gettate anche sul rapporto tra le tre sorelle, soprattutto ancora una volta riguardo Ludovica, che sembrerebbe stare un po’ in disparte rispetto alle altre, ma sono probabilmente solo differenze caratteriali perché poi spesso le tre sorelle si sono mostrate molto unite.

