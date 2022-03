Chi sono le sorelle Valli e perché sono famose

Scopriamo chi sono le sorelle Valli: tutto sulle tre influencer e sul come sono diventate delle famose star del web.

Un successo di famiglia per le sorelle Valli: Beatrice, Eleonora e Ludovica si racconteranno a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, parlando sicuramente della loro ascesa come star del web. Sarà la prima volta che le tre si troveranno nello stesso studio televisivo e quindi andiamo a scoprire qualcosa in più su queste fortunate sorelle e sul come sono diventate famose.

Chi sono le sorelle Valli

Nate in Emilia-Romagna, le tre hanno intrapreso tutte la carriera da influencer, diventando molto note. Le tre donne sono cresciute insieme e hanno un rapporto molto stretto. La più grande è Eleonora, ha 28 anni e due figli di nome Carlo Alberto e Ludovica Allegra. Il successo per lei è arrivato dopo rispetto a quello delle sorelle, anzi ha cavalcato l’onda della fama delle altre due, ritagliandosi il proprio spazio soprattutto come punto di riferimento per altre mamme su Instagram.

La sorella di mezzo, Beatrice, ha 28 anni e ha raggiunto la notorietà prendendo parte a Uomini e Donne come corteggiatrice di Marco Fantini. I due hanno trovato l’amore nel dating show di Canale 5 e stanno ancora insieme, allargando la famiglia con l’arrivo di due figlie, Bianca e Azzurra, che si sono aggiunte al figlio che Beatrice aveva avuto con il calciatore Nicolas Bovi.

L’ultima delle tre sorelle è Ludovica: ha 25 anni e anche lei, come Beatrice, ha preso parte a Uomini e Donne, cimentandosi poi anche nell’esperienza a Temptation Island. Al momento la ragazza è fidanzata con l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, con cui ha avuto anche una figlia di nome Anastasia.

Donne e mamme di successo, le tre sorelle Valli sono dunque diventate delle star del web grazie soprattutto al passaggio dai reality di Canale 5, ma hanno saputo poi costruirsi il proprio successo con l’attività sui social.

