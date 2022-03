GF Vip Jeru: il significato della canzone dedica di Jessica strazia Barù

GF Vip: Jessica è pronta a dedicare a Barù una canzone di Adele: scopriamo il significato della dedica della gieffina.

Continua a restare alto il feeling tra due grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip: Jessica ha deciso infatti di cantare la canzone Chasing Pavements di Adele dedicandola a Barù. Dopo un periodo di crisi tra i due c’è stato un chiarimento e il flirt ha riavuto inizio: per lo spettacolo che si terrà all’interno della casa, la principessina ha deciso di cantare questa canzone, che sembra tanto una dedica a Barù e illumina sul pensiero della ragazza. Non sarà la prima volta che Jessica si cimenta nell’interpretazione di questo famosissimo brano di Adele: la ragazza l’ha già cantata insieme alle sorelle mesi fa all’interno della casa.

GF Vip: la dedica di Jessica a Barù

In molti pensano che la scelta di cantare Chasing Pavements sia una dedica a Barù per due ragioni: una è rappresentata dagli indizi disseminati all’interno del testo, l’altra dal fatto che l’uomo da tempo sta spronando la ragazza a cantare e quindi la decisione potrebbe essere stata presa per compiacerlo.

Tornando alla famosissima canzone di Adele, nel testo sono diversi i riferimenti che farebbero pensare a una dedica. Ho cambiato idea, non ho bisogno di pensarci ulteriormente, se ho torto non posso aver ragione, non ho bisogno di guardare ancora questo non è desiderio, questo è amore”: canta Adele e passaggi come questo sembrerebbero essere abbastanza eloquenti circa il messaggio lanciato da Jessica con la canzone. Il brano di Adele parla di una forte aspirazione, di un desiderio di qualcosa che potrebbe anche essere un fallimento, ma di cui non si può fare a meno. Un qualcosa che somiglia tanto all’amore e che farebbe della canzone di Jessica una bella dedica a Barù.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI