Ludovica Valli chi è il fidanzato: imprenditore di successo

Ludovica Valli, andiamo alla scoperta del fidanzato della più piccola delle sorelle Valli: un imprenditore di grande successo.

Ludovica è la minore delle tre sorelle Valli e anche quella che finisce più spesso sotto i riflettori. Come Beatrice, la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio a Uomini e Donne, poi la ragazza ha partecipato anche a Temptation Island e ha avuto successo come influencer. Spesso Ludovica è stata al centro di alcune polemiche ed è stata considerata come la più schiva delle tre sorelle, ponendosi anzi alcune volte apertamente in contrasto a loro. A differenza delle altre due, Ludovica ha un difficile rapporto col padre, come ha più volte sottolineato, e spesso si è parlato anche di cattivi rapporti con le due sorelle maggiori, che però sono sempre stati smentiti. Ciò che è certo è che Ludovica ha una forte indipendenza, ha lasciato casa a 18 anni e si è costruita la propria strada, che oggi condivide con l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio, con cui la ragazza ha avuto la piccola Anastasia. Scopriamo tutto dunque sul fidanzato dell’influencer.

Ludovica Valli: chi è il fidanzato

Gianmaria Di Gregorio è un imprenditore di successo e ha conosciuto Ludovica Valli nel 2019 a Ibiza. I due hanno cominciato a frequentarsi in estate e poi hanno ufficializzato la loro relazione a settembre. Gianmaria ha grossi interessi in Spagna, la sua attività da imprenditore consiste nell’essere manager di un tour operator che opera soprattutto in Spagna, ma anche in grandi città d’arte italiane.

Tra Gianmaria e Ludovica c’è una differenza di 14 anni di età: lui è nato nel 1983, mentre lei nel 1997. La loro relazione procede però a gonfie vele ed è stata arricchita dall’arrivo della piccola Anastasia, la prima figlia della coppia. La ragazza mostra spesso su Instagram momenti della loro vita familiare.

