Rula Jebreal chi è l’ex marito banchiere, Roger Waters un flirt

Rula Jebreal, vediamo chi è l’ex marito della giornalista e scrittrice palestinese e la sua relazione con Roger Waters.

Rula Jebreal è un nome importante del giornalismo: nata in Palestina, ha sviluppato la sua carriera anche in Italia, dove si è ritagliata un posto di rilievo nel panorama giornalistico. Nel 2020 la donna è stata anche protagonista del Festival di Sanremo, affiancando il presentatore alla conduzione della prima puntata della kermesse musicale. Andiamo però a scavare nella vita privata della giornalista, vedendo chi è l’ex marito e la verità sulla sua relazione con il celebre musicista Roger Waters.

Rula Jebreal: chi è l’ex marito

La vita privata della donna è stata abbastanza movimentata: prima ha avuto una figlia con l’artista Davide Rivalta, poi ha vissuto a New York insieme al pittore e regista Julian Schnabel e nel 2013 ha sposato il banchiere americano Arthur Altschul Jr. L’uomo è figlio di uno dei partner di Goldman Sachs e il matrimonio con la giornalista è durato molto poco, con i due che hanno divorziato nel 2016.

Proprio tramite l’ex marito, Rula ha conosciuto Roger Waters, storico fondatore dei Pink Floyd. Arthur ha infatti un’amicizia di lunga data con l’ex moglie del musicista, Laurie Durnig e la loro conoscenza ha fatto incontrare Rula e Roger. La donna voleva incontrare l’artista perché lui è un attivista per la Palestina e tra i due, quando erano ancora sposati con i propri consorti, è nata un’amicizia che, dopo le separazioni, si è trasformata in qualcosa di più profondo. La loro relazione però è durata solo pochi mesi, una fonte del Daily Mail ha raccontato che tra loro c’erano delle incomprensioni abbastanza importanti e che la coppia non riusciva a trovare un terreno comune su molte questioni, decidendo così di lasciarsi.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI