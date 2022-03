Spectre: significato e dove vedere in streaming il film di James Bond

Spectre è il penultimo film di 007 con protagonista Daniel Craig. Uscito al cinema nel 2015 e diretto da Sam Mendes, vede Ralph Fiennes nei panni di M e introduce Christoph Waltz nella celebre saga di James Bond.

Spectre è una pellicola in parte criticata ma che vanta svariati punti in favore nell’economia del ciclo di Daniel Craig come 007. La sua mini saga, inserita nel più ampio franchise cinematografico, presenta una netta linea orizzontale che attraversa ogni film. Con Spectre si solleva la tenda, lasciando intravedere finalmente chi ha tessuto le fila fin dall’inizio. Che ciò sia stato fatto in maniera accettabile o meno è tutto un altro discorso.

Spectre, trama e cast

James Bond viene sospeso dopo un’operazione a Città del Messico. A deciderlo è M, Gareth Mallory, subentrato alla morte del suo predecessore. I due partono decisamente col piede sbagliato. 007 viene considerato obsoleto ma in breve M si renderà conto che c’è qualcuno che vorrebbe veder smantellata la sua intera sezione dei servizi segreti. Si tratta di Max Denbigh, che progetta un nuovo sistema, Nove Occhi, in grado di digitalizzare e modernizzare l’Intelligence britannica, affidando il lavoro principalmente alle macchine piuttosto che agli uomini sul campo.

Bond, intanto, prosegue le sue indagini sull’organizzazione criminale nota come Spectre. Si infiltra a una delle sue riunioni segrete, dove scopre che il capo è un tale Oberhauser. Ricevendo l’inatteso aiuto di un antico rivale, Mr. White, il percorso di 007 si incrocia con quello di Madeleine. James non sa che la sua vita sta per cambiare, e che a breve ciò che sapeva del proprio passato verrà stravolto.

Ecco il cast di Spectre:

Daniel Craig: James Bond

Christoph Waltz: Franz Oberhauser

Léa Seydoux: Madeleine Swann

Ralph Fiennes: Gareth Mallory / M

Ben Whishaw: Q

Naomie Harris: Eve Moneypenny

Dave Bautista: Mr. Hinx

Monica Bellucci: Lucia Sciarra

Rory Kinnear: Bill Tanner

Andrew Scott: Max Denbigh / C

Jesper Christensen: Mr. White

Alessandro Cremona: Marco Sciarra

Peppe Lanzetta: Lorenzo

Stephanie Sigman: Estrella

Judi Dench: M

Spectre significato

Qual è il significato di Spectre? Si tratta di un acronimo, il che rende questa la dicitura corretta del nome della celebre organizzazione criminale nell’universo di James Bond: SP.E.C.T.R.E. Sta per Special Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. La prima comparsa nei romanzi di Ian Fleming risale all’ottavo libro della saga, Operazione tuono, del 1961. Spectre non è il primo film a proporre questo atroce nemico sulla strada di James Bond. Era già accaduto nei primi titoli del franchise, da Agente 007 – Licenza di uccidere ad Agente 007 – Una cascata di diamanti. Il ritorno nel 2015 avviene dopo un’assenza di ben 40 anni.

Spectre streaming

Ad oggi non è possibile vedere in streaming Spectre con un abbonamento a una delle piattaforme attive. Si può però noleggiare o acquistare la pellicola in formato digitale attraverso i principali store disponibili: Rakuten TV, Apple TV, Amazon Prime Vidoe e Google Play. È possibile trovare tutti i film della saga con protagonista Daniel Craig e in alcuni casi acquistarli in blocco, come un cofanetto regalo, a un prezzo scontato.

