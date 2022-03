C’è Posta Per Te Emanuele e Cristina, non è come sembra: cosa è successo dopo la puntata

C’è Posta per Te ultima puntata, ieri sera 12 marzo la storia di Emanuele e Cristina tradita dal marito. Cosa è successo dopo? Incredibile!

L’ultima puntata di c’è posta per te del 2022 di ieri sera 12 marzo ha emozionato e stupito i telespettatori da casa con la storia di Emanuele e Cristina. Lui ha chiamato la Redazione di C’è Posta per Te, portando con sé sua madre, per cercare di far pace con sua moglie.

L’ha tradita con una loro amica e lei lo ha cacciato di casa. Cristina è diventata virale sui social anche perché aver clonato whatsapp sul telefono di lui, in questo modo ha scoperto il tradimento. Cosa è successo dopo la puntata? Prima di entrare nello specifico di cosa è successo e di scoprire un colpo di scena che ha dell’incredibile riviviamo gli attimi della storia tra Emanuele e Cristina.

C’è Posta per Te, la storia di Emanuele e Cristina: il telefono clonato

Emanuele e Cristina sono una giovane coppia di Napoli. Nell’ultima puntata di C’è posta per te di ieri sera 12 marzo il marito è venuto insieme a sua madre per chiedere perdono alla moglie. I due si conoscono da quando sono bambini, hanno frequentato anche la stessa scuola della loro città natale ma non ci sono fidanzati subito. Lui ha avuto un’altra storia e un figlio anche lei avuto un bambino da un’altra relazione che però lui ha cresciuto come se fosse suo.

Dopo anni si sono incontrati per caso sotto la pioggia, lui ha fatto un gesto molto importante andando a comprare delle medicine per lei e hanno iniziato a frequentarsi, si sono innamorati e sposati. Emanuele e Cristina hanno tre figli: Maria, Rosario e Carmine. All’inizio del loro matrimonio la vita non è stata molto semplice, soprattutto dal punto di vista economico. Il loro amore andato oltre e hanno trasformato un deposito nella loro casa. Hanno sofferto anche per due pesanti lutti, nel 2018 e nel 2019, prima è morto il fratello e poi la sorella di Emanuele.

Una storia della coppia di coniugi napoletani davvero speciale ed emozionante, ma accade qualcosa a scuotere la loro vita. Iniziano a frequentare una coppia Jessica e suo marito, la donna era una vecchia conoscenza di Emanuele. Diventano grandi amici tutti e quarto condividendo il tempo libero. Jessica inizia a provocare il marito di Cristina, lui non disdegna e iniziano una relazione clandestina per un mese. In questo lasso di tempo Emanuele tradisce fisicamente sua moglie Cristina tre volte che lo ha scoperto clonando il telefono. Per farsi perdonare ha chiamato la redazione di C’è Posta per Te.

C’è Posta per Te Emanuele e Cristina del telefono clonato cosa è successo dopo

Quando ieri sera nella puntata finale di C’è posta per te 12 marzo, Cristina ha visto che dall’altro lato della busta c’era suo marito Emanuele è partita una clip con le loro foto sulle note di Ti Amo di Tozzi. La donna ha confermato di aver scoperto il tradimento perché era arrivato un messaggio strano sul suo telefono da parte della loro amica Jessica, un link con una canzone. Cristina, che a trent’anni di età, il giorno dopo decide di clonare il telefono del marito e di accedere così a WhatsApp.

Per l’intera giornata legge tutti i messaggi che Emanuele e l’amante si scambiano. Così quando lui sta per tornare dal lavoro e la contatta per chiederle se vuole cornetto al cioccolato o crema lei risponde a tono: la novità è che stasera tu non torni a casa. Da quel momento lui può vedere i loro tre figli ma è stato cacciato di casa. Cristina, inoltre, dopo aver fatto gli screenshot dei messaggi che Emanuele e Jessica si sono scambiati ha fatto un post su Facebook mostrando queste fotografie e dicendo abbiamo condiviso tutto, anche il marito state attenti a questa donna.

La donna ammette anche che suo marito era troppo geloso, le impediva di uscire e a volte le controllava anche il trucco e come si vestiva. La donna decide di non aprire la busta e di non perdonare suo marito. Dopo C’è Posta per Te cosa è successo tra Cristina ed Emanuele?

Secondo quanto risulta alla redazione di Contrataque, Cristina ha solo in parte perdonato suo marito Emanuele. La registrazione risale a mesi fa e dopo tempo la donna ha permesso che suo marito soggiornasse a casa sua, espressione che aveva già utilizzato ieri sera nella puntata finale di C’è Posta per Te. Probabilmente con il tempo i due riusciranno a risanare la loro bellissima storia d’amore.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI