Max Biaggi chi è la fidanzata: ha perso la testa per la giovanissima

Max Biaggi, scopriamo chi è la giovane ragazza che ha conquistato il cuore dell’ex motociclista: tutto su Francesca Semenza.

C’è un nuovo amore nella vita di Max Biaggi. Qualche tempo fa, tramite i propri canali social, l’ex motociclista ha ufficializzato la propria relazione con la giovane Francesca Semenza. Uno scatto volto a celebrare i 28 anni della sua giovane fidanzata: andiamo a scoprire chi è la ragazza che ha saputo conquistare il cuore di Biaggi.

Max Biaggi: chi è la fidanzata

Giovane attrice e modella bergamasca, Francesca Semenza entra nel mondo della moda a soli 17 anni, lavorando con molte realtà locali e attirando poi le attenzioni di brand e artisti internazionali. Presto arriva anche l’esordio in televisione, partecipando come valletta ai Golden Skate Awards su Italia 1 e prendendo parte ad alcuni sketch in Che tempo che fa insieme ad Antonio Albanese. Per la ragazza arrivano anche le esperienze come attrice, sia al cinema nel film Maldamore, che in televisione nella fiction Un passo dal cielo.

Tra Francesca e Max c’è una grande differenza d’età, più di 20 anni e la loro relazione dura da diversi anni, anche se i due sono usciti allo scoperto solo dopo un po’ essersi messi insieme. L’uomo ha ritrovato l’amore dunque dopo la fine della relazione con la cantante Bianca Atzei e inizialmente ha deciso di tenere al riparo dalle indiscrezioni la propria vita sentimentale, decidendo però poi di uscire allo scoperto pubblicando appunto il selfie con Francesca Semenza.

La ragazza ha alle spalle anche lei relazioni importanti, una delle quali le ha dato anche il suo primo figlio, Leon, che curiosamente si chiama come uno dei figli di Max Biaggi. Il motociclista infatti ha due figli, Ines e Leon, avuti nella precedente relazione con Eleonora Pedron, con cui l’uomo ha mantenuto ottimi rapporti.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI