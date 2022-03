Sofia Greenacre chi è la giudice dello Show dei Record

Sofia Greenacre, scopriamo chi è la giudice che presiede lo Show dei Record: tutto sulla donna che da anni certifica gli incredibili primati.

Chi non ha mai sognato di vedere il proprio nome scritto nel libro dei record? Un privilegio riservato a pochi e che passa anche per il giudizio di Sofia Greenacre, un membro della giuria che vanta un’incredibile esperienza in tema. La svizzera, nonostante la giovane età, è da tempo ormai una giurata del Guinness World Records e sarà protagonista anche dello Show dei Record, in onda a partire da domenica 6 marzo in prima serata su Canale 5. Andiamo a scoprire chi è la donna.

Chi è Sofia Greenacre

Da anni è uno dei volti del Guinness World Record, un membro autoritario della giuria che si occupa di certificare gli incredibili primati che vengono realizzati durante le serate dedicate. Sofia Greenacre è molto giovane, non ha neanche trenta anni, eppure vanta un’incredibile esperienza nel settore. È una grande amante dello sport e stupirla non è affatto facile considerando anche la sua abitudine a esibizioni di altissimo livello. È originaria della Svizzera e quest’anno prende parte parte allo Show dei Record che va in onda da domenica 6 marzo su Canale 5, sotto la conduzione di Gerry Scotti.

Lo Show dei Record è giunto alla sua ottava edizione e torna sulle televisioni italiane a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Nel 2018 è andato in onda su Tv8, mentre ora torna su Canale 5, che ha ospitato le sei precedenti edizioni. La prima puntata è andata in onda domenica 6 marzo, la prima di sei puntate che culmineranno con l’ultimo appuntamento, previsto per domenica 10 aprile 2022. Tantissimi concorrenti sono a caccia di gloria e di record da infrangere e dovranno passare per il severo giudizio di Sofia Greenacre.

