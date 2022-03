Gemitaiz nuovo album: il dettaglio social

Sta per uscire il nuovo album di Gemitaiz? Scopriamo il dettaglio social che ha fatto scatenare le teorie sul nuovo album del rapper.

Gemitaiz sta per tornare, forse prima di quanto si pensava. Da tempo ormai si parla dell’uscita del nuovo album del rapper romano, lo stesso artista ha lanciato diversi indizi a riguardo, confermando che il nuovo disco non è lontano dal vedere la luce. L’album in questione però potrebbe arrivare anche prima di quanto i fan sperassero di vederlo: un indizio sui social del cantante fa pensare che la sua uscita sia davvero imminente.

Gemitaiz: l’indizio social sul nuovo album

Se provate ad andare sul profilo Instagram di Gemitaiz lo troverete insolitamente vuoto. Nel feed c’è un solo post, che recita la seguente didascalia: “Si ci siamo visti, solo canzoni tristi, mantieni l’occhio nudo sull’eclissi”. Una frase che potrebbe anticipare un verso di una nuova canzone, ma che potrebbe anche celare un invito ai fan a mantenere alta l’attenzione, ovvero l’occhio nudo, sul ritorno del cantante, l’eclissi.

Azzerare il feed di Instagram è un’operazione che presto fa da preludio all’uscita di un nuovo progetto per i cantanti: vediamo spesso questo meccanismo comunicativo sui social e quindi il cancellamento di tutti i post precedenti dal profilo di Gemitaiz potrebbe servire a far spazio alla promozione del nuovo lavoro, che sarebbe quindi davvero imminente.

Occhi vigili dunque sui prossimi movimenti del rapper, che sicuramente sta preparando qualcosa di grosso. L’ultimo album da solista di Gemitaiz risale al 2018, quando uscì Davide. Poi, nel 2019 è uscito Scatola nera con Madman, mentre nel 2020 ha visto la luce il nono capitolo di Quello che vi consiglio, la saga di mixtape di Gemitaiz. Ora il rapper è pronto a tornare col nuovo album e, stando agli indizi sui social, le novità sono attese davvero a breve.

