Continua la serie Vostro Onore con protagonista Stefano Accorsi. Lunedì 14 marzo andrà in onda la terza puntata, suddivisa in due episodi come di consueto. Si tratta del penultimo appuntamento con la fiction Rai.

Ecco le anticipazioni della terza puntata di Vostro Onore del 14 marzo. In questo penultimo appuntamento vedremo l’integrità del giudice interpretato da Stefano Accorsi messa ulteriormente a dura prova. Padre e figlio, però, riusciranno a trovare una certa complicità nel cuore della tempesta, come non accadeva da tempo.

Anticipazioni Vostro Onore terza puntata

Come di consueto sono due gli episodi che compongono la terza puntata di Vostro Onore, in onda lunedì 14 marzo in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Siamo giungo all’episodio 5 e 6. In questo appuntamento con la fiction che vede come protagonista Stefano Accorsi, alcuni nodi verranno finalmente al pettine. Ludovica continua a difendere Nino e scopre da sua madre che la sera del furto il giovane aveva ricevuto una telefonata da Salvatore. Inizia così ad avere dei forti dubbi sulla versione fornitale dallo stesso ragazzo.

Matteo, intanto, si è legato particolarmente a Camilla. Teme però lei possa essere testimone involontaria della sua colpevolezza, così prova ad allontanarla. Salvatore, intanto, prova a ripulire il proprio nome dinanzi ai colleghi. Lo fa arrestando un collaboratore del clan di Filippo Grava. Questi proverà in ogni modo di corromperlo. L’ispettore della DIA decide però di far perdere le proprie tracce per un po’ di tempo. Le indagini intanto proseguono e in qualche modo spingono Vittorio e suo figlio Matteo ad avvicinarsi. Il giudice si ritroverà però a dover aiutare Salvare, ferito. Lo porta con sé in una località di vacanza, per tenerlo lontano dagli eventi turbolenti che stanno accadendo. Matteo si ritrova a fronteggiare una situazione del tutto inaspettata. Chiara ha un malore a scuola e viene portata d’urgenza in ospedale, così da capire cosa abbia.

