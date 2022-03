Alessio de La Pupa e il Secchione chi è, Instagram

La Pupa e il Secchione 2022, chi è Alessio Tripi è il Pupo che più ha colpito il pubblico per la sua bellezza

Fin dall’inizio della prima puntata della Pupa e il Secchione 2022 subito si è vista la differenza rispetto alle scorse edizioni del consolidato format. Quest’anno è un vero e proprio show, che ha al suo interno anche qualche componente da reality. Pupe e Secchioni vivranno all’interno di una villa da sogno fino all’ultima puntata del programma. Resta invece invariata la regola che vede ogni pupa o pupo accoppiato ad un secchione o secchiona. Nel presentare il cast da parte della conduttrice Barbara d’Urso, il pubblico non ha fatto a meno di notare un volto fino ad ora sconosciuto al pubblico televisivo: Alessio Tripi. Scopriamo chi è Alessio pupo in coppia con Valentina.

Chi è Alessio de la Pupa e il Secchione 2022

Alessio Tripi, secondo indiscrezioni sostituisce Lorenzo Orsini, il concorrente annunciato come presunto fratellastro di Emanuele Filiberto di Savoia che il principe ha smentito come suo parente. Alessio è nato nel 1996, ha 26 anni di età, è di origini toscane ed è diplomato. Alessio è alto 1,90 circa e pesa 80 kg di tutti muscoli. Occhi azzurri, capelli biondi ha colpito per la sua bellezza. Di lavoro fa l’operaio in una ditta di pelli, come secondo attività fa il Body Builder. È terzo campione della federazione italiana di body building. Alessio de Pupa e il Secchione 2022 non è fidanzato ed ha avuto una lunga lista di donne.

“Quando ho a che fare con una bella ragazza lei non si interessa se leggo libri” ha dichiarato nella clip di presentazione. Di una donna guarda, seno minimo terza, lato b e poi il viso. Il suo motto è “Secchiona reggiti arrivo sarò un tornado”. Il profilo Instagram di Alessio Tripi è @alessio_tripi.

