Chi è Andrea Dianetti conduttore del Pupa Party

Ben noto sul web e non solo, Andrea Dianetti è un talentuoso attore, regista e conduttore. I fan di vecchia data lo ricorderanno in Amici di Maria De Filippi del 2006, dove ha di fatto mosso i primi passi. Di tempo ne è passato da allora. Scopriamo dunque cosa è accaduto da allora.

Ecco chi è Andrea Dianetti, che sarà co-conduttore del Pupa Party. Scopriamo inoltre in cosa consiste questo programma e dove poterlo guardare in esclusiva.

Chi è Andrea Dianetti

Nato a Roma il 9 maggio 1987, Andrea Dianetti è un artista dalla lunga carriera. Nel corso degli anni si è messo alla prova come attore, regista e conduttore sia radiofonico che televisivo. Appassionato di recitazione fin da giovanissimo, si è messo alla prova nel 2006 con il talent Amici di Maria De Filippi. Da allora ha lavorato per trasformarsi in un vero e proprio showman. Dal 2007 in poi prende parte a svariate sitcom e fiction. Il pubblico ha avuto modo di apprezzarlo in:

Camera Café

La ladra

I Cesaroni

I delitti del cuoco

Un medico in famiglia

Nel 2009 e 2010 è co-conduttore del programma Cartoon Network con Carolina Benvenga. Sono trascorsi tre anni dal talent Mediaset e in questo lasso di tempo ha continuato a coltivare la sua profonda passione per il teatro, debuttando con il musical Lungomare. Si cimenta poi nella direzione e scrittura di un one-man-show dal titolo Zitto sa… o non ti televoto. Volendo citare i passi principali mossi a teatro, ricordiamo la sua prima commedia scritta e interpretata, Nemmeno un uragano. Nel 2013 collabora con Massimiliano Bruno, che porta a teatro Nessuno.

Non si ferma la sua formazione artistica. Frequenta il Gloria Gifford Conservatory, che gli consente di recitare in Paspartù e l’Atelier di Giorgio Albertazzi, con il quale recita anche in Aforismi e Peperoncino. Dal 2010 si dedica al doppiaggio, studiando con Roberto Chevalier. Lavora così a serie come CSI: Scena del crimine, CSI: Miami e CSI: NY.

Sul fronte cinematografico ha preso parte ad alcuni cortometraggi e film, da Un attimo sospesi a Dimmi che destino avrò. Recita poi in alcuni film per la TV in tempo recenti. Da Din Don – Una parrocchia in due a Din Don – Un paese in due, passando per Din Don – Il ritorno, con Enzo Salvi e Maurizio Battista.

Andrea Dianetti fidanzata

Nel 2020 Andrea Dianetti ha deciso di contravvenire alla propria regola non scritta, quella che lo ha portato a tutelare la vita privata il più possibile. Ha pubblicato uno scatto su Instagram, presentando di fatto la sua nuova fidanzata. Il suo nome è Miriam Milani. Di lei, due anni fa ormai, l’attore e regista ha parlato in questi termini: “Dianetti cerca per molto tempo ma quando trova, trova bene! La persona è meravigliosa! Quando vi dico di non accontentarvi, di non farvi andare bene le situazioni tossiche e le relazioni in cui non accade niente, c’è un motivo. Perché poi vi autoconvincente che ci sta solo quella roba lì, invece no!”.

Cos’è il Pupa Party

Il martedì, in prima serata su Italia 1 dalle ore 21.20, va in onda La pupa e il secchione show. La nuova edizione è condotta da Barbara D’Urso e fa il proprio esordio il 15 marzo. In concomitanza con il programma in chiaro andrà in onda dalle 20.30 alle 22.30 il Pupa Party.

I conduttori annunciati sono Andrea Dianetti e Dayane Mello. Il format è una sorta di ibrido tra i video reaction ai programmi televisivi e i talk show. In pratica si commenterà live quanto accadrà nel programma della D’Urso. Il tutto avverrà unicamente in digitale, sfruttando la piattaforma Mediaset Infinity, nella speranza di avvicinare il pubblico più giovane alla classica televisione, offrendo uno show web che faccia da ponte.

