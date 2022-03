Aristide Malnati chi è che lavoro fa davvero

Aristide Malnati, scopriamo chi è il concorrente della quinta edizione de La pupa e il secchione e che lavoro fa.

Tutto pronto per l’attesissimo ritorno de La pupa e il secchione, che prenderà il via martedì 15 marzo 2022 sotto la conduzione di Barbara D’Urso. Tra i protagonisti dello show ci sarà Aristide Malnati, una presenza abituale ormai dei reality show di Mediaset dopo aver preso parte sia all’Isola dei famosi che al Grande Fratello Vip. Scopriamo quindi chi è e cosa fa nella vita il concorrente de La pupa e il secchione.

Chi è Aristide Malnati

Aristide Malnati nasce a Milano nel luglio del 1964 ed è diventato un papirologo di fama mondiale. Durante gli anni dell’adolescenza si diploma al Liceo Classico, condividendo inoltre gli anni della scuola con un altro grande volto noto della televisione italiana come Alfonso Signorini. Dopo il Liceo si iscrive all’Università statale di Milano e si laurea con una tesi sui papiri di Alceo, dopo di ché si trasferisce a Zurigo, dove studia Filologia classica, e poi consegue due dottorati a Strasburgo.

Malnati si è affermato come un accademico di fama mondiale, il suo ambito è quello della papirologia, ovvero lo studio dei testi conservati tramite i papiri, un formato di scrittura tipico del mondo antico, specialmente egiziano ma anche greco e romano. Malnati nella sua carriera ha partecipato a ben 15 scavi in Egitto ed è riuscito a tradurre un testo fondamentale in greco antico che costituisce la prima testimonianza di filosofia stoica.

Oltre a essere uno studioso di livello internazionale, Aristide Malnati è diventato anche un volto noto della televisione, iniziando ad apparire sul piccolo schermo come ospite di Barbara D’Urso e partecipando poi, come detto, all’Isola dei famosi e al Grande fratello Vip. Ora, per il papirologo si spalancano le porte di una nuova avventura con La pupa e il secchione.

