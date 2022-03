Aristide Malnati ha una fidanzata? La verità

Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio sulla vita privata di Aristide Malnati: il papirologo ha una fidanzata? Scopriamo tutta la verità.

Nuova esperienza televisiva per Aristide Malnati, studioso di fama mondiale che è diventato ormai anche un personaggio molto noto della televisione. Malnati è uno dei massimi esperti mondiali nella papirologia, lo studio dei papiri, ovvero dei testi antichi risalenti soprattutto alla cultura egizia e greca. L’accademico però ultimamente si è fatto strada anche nel mondo della televisione, apparendo le prime volte sul piccolo schermo come ospite dei salotti di Barbara D’Urso e prendendo parte poi all’Isola dei famosi e al Grande Fratello Vip. Ora per Aristide Malnati arriva una nuova esperienza in tv, ovvero quello a La pupa e il secchione, al via martedì 15 marzo 2022 sotto la conduzione proprio di Barbara D’Urso. In attesa di rivedere dunque Malnati in televisione, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.

Aristide Malnati, chi è la fidanzata

Non si hanno molte notizie circa la vita privata dell’accademico, che però nelle sue esperienze televisive precedenti ha parlato di alcuni dettagli della sua sfera sentimentale. L’uomo, durante l’avventura all’Isola dei famosi, ha raccontato di non avere mai avuto relazioni serie, ma solo un flirt con una sua collega, un’architetta francese, che però non si è mai evoluto in nulla di serio. Al Grande Fratello Vip invece ha parlato del suo orientamento sessuale, rivelando che, nonostante sia attratto a livello fisico e sessuale dalle donne, sul piano mentale prova attrazione anche per gli uomini.

Al momento, comunque, Aristide Malnati non dovrebbe essere fidanzato. Ancora deve arrivare il grande amore nella sua vita, chissà che non possa accadere con una delle pupe con cui condividerà la sua prossima esperienza televisiva o magari con una studiosa più affine a lui.

