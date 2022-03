Asia Valente chi è perché è famosa

Asia Valente, scopriamo chi è la protagonista della quinta edizione de La pupa e il secchione e perché è famosa.

La pupa e il secchione sta per riprendere il via e tra i volti noti di questa quinta edizione dello show c’è quello di Asia Valente. Non si tratta della prima volta in un reality di casa Mediaset per la ragazza, che nel 2020 ha preso parte anche al Grande Fratello Vip. In attesa di rivederla in televisione, con La pupa e il secchione che riprenderà il 15 marzo 2022, scopriamo chi è Asia Valente e come è diventata famosa.

Chi è Asia Valente

Asia Valente nasce a Benevento il 12 aprile 1996. Terminati gli studi, la ragazza si è recata a Milano per coltivare il sogno di diventare modella, passione a cui ha dedicato tutta sé stessa, tenendosi costantemente in forma grazie anche al padre che è un noto personal trainer nell’area di Benevento.

Asia diventa famosa tra l’attività di modella e quella di influencer e vanta anche un servizio fotografico per Playboy, che ha contribuito notevolmente al suo successo. La ragazza è entrata poi nel mondo della televisione, diventando, come detto, un volto fisso dei programmi di Mediaset. Ha partecipato, oltre che al Grande Fratello Vip del 2020, anche all’Isola dei Famosi ed è stata protagonista pure de Le Iene e di Ciao Darwin. Ora Asia torna in televisione grazie alla partecipazione alla quinta edizione de La pupa e il secchione.

Per ciò che riguarda la sua vita privata, la ragazza ha avuto una relazione con un volto noto della scena attuale musicale italiana, ovvero l’ex membro della Dark Polo Gang Side Baby. I due si sono lasciati però nel 2020 e attualmente Asia dovrebbe essere single. Magari durante la sua esperienza a La pupa e il secchione si saprà qualche ulteriore dettaglio riguardo la sua situazione sentimentale.

