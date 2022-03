Vi sono due tipologie di fan di Elite. Da una parte c’è chi vorrebbe tutti gli spoiler possibili perché non riesce ad attendere. Dall’altra, invece, chi si tiene alla larga da tutto questo, provando a isolarsi il più possibile dai social. Appartengono alla prima categoria i tantissimi che online sono alla ricerca di informazioni in merito a chi morirà in Elite 5. Proviamo a dare una risposta.

Non conosciamo ovviamente ciò che accadrà nella prossima stagione dell’amatissima serie spagnola. Possiamo però fornirvi tutte le informazioni attualmente rese note per capire cosa ci attende in Elite 5.

Chi muore in Elite 5

Importante sottolineare come questo articolo sia riservato alle persone che hanno giù visto per intero la quarta stagione della serie spagnola. In caso contrario, sappiate che si tratta di un’analisi ricca di Spoiler.

Il finale di Elite 4 ci ha lasciati con l’omicidio di Armando, personaggio interpretato da Andres Velencoso. Il responsabile? Guzman, ovvero Miguel Bernardeu. Coinvolti nella vicenda sono però anche Samuel e Rebeka, rispettivamente Itzan Escamilla e Claudia Salas, che lo hanno aiutato a liberarsi del corpo. Di Guzman perderemo le tracce ma l’indagine, va da sé, occuperà buona parte di Elite 5.

Da seguire anche le vicende amorose, ovviamente. Rebeka e Mencia potrebbero continuare a esplorare la loro relazione. Cosa accadrà invece tra Cayetana e Phillippe? Quest’ultimo ha commesso un abuso sessuale e tale rivelazione ha decisamente cambiato le carte in tavola tra i due.

I rumor che parlando di una morte rilevante in Elite 5 ruotano intorno ad alcune foto provenienti dal set. In uno scatto vediamo coinvolto uno dei nuovi personaggi, Eric, interpretato da Adam Nourou. Al suo fianco vi è Omar (Omar Ayuso) e i due tirano fuori un cadavere dalle acque. Di chi si tratterà? Occorre sottolineare come queste immagini risalgano al 2021, quando Elite 4 non era ancora uscita. Si parlava già della quinta stagione perché si era deciso di iniziare subito le riprese. Vi è stato dunque modo di scorgere brandelli della quinta serie ancor prima della quarta.

Evidenziare ciò è utile perché ora sappiamo che presumibilmente quel cadavere appartiene ad Armando. La scena dei due personaggi potrebbe essere dunque legata all’avvio delle indagini, che saranno cruciali nei nuovi episodi della serie. Ari e Mecia tenteranno ovviamente di tenere per sé i propri segreti e lo stesso faranno Samuel e Rebeka, che hanno aiutato Guzman a gettare quel cadavere. Qualcuno potrebbe arrivare a uccidere pur di farla franca?

Bref là n’est pas le spoil, d’autres photos sont sorties où l’on voit Omar et le nouveau (interprété par un français, Adam Nourou) sortir un corps de l’eau ! 💀 pic.twitter.com/iEcB4dcU24 — Gossip Netflix (@gossipnetflixfr) May 6, 2021

